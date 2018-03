ORF-App zum alpinen Skiweltcup 2013/14 in Sölden präsentiert

ORF-Generaldirektor Wrabetz: "Kernstück der ORF-Strategie"

Wien (OTS) - Mit den Rennen in Sölden startet der ORF am 26. Oktober 2013 die App zum alpinen Skiweltcup 2013/14 - mit Live-Streams aller Bewerbe, Rennkalender, Steckbriefen zu den Skistars samt Formkurven, Rennstrecken-Infos, allen Ergebnissen und Rankings, Fan-Facts sowie dem permanent aktualisierten ORF-eins-Programmablauf. ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz, ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel, ORF-TV-Sportchef Hans Peter Trost und Projektleiterin Alexandra Fida stellten die "ORF Weltcup"-App heute im Pressecenter am Rettenbachgletscher vor. Verfügbar ist dieses Angebot für alle Skisport-Fans für Web, Tablet und Smartphone (ORF.at, iOS, Android, Windows 8 und Windows Phone).

"Der Einstieg in Smart-TV ist ein Kernstück der ORF-Strategie", so ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz. "Nach unserem erfolgreichen Second-Screen-Angebot zur Ski-WM in Schladming und jenem zur Nationalratswahl 2013 setzen wir die Smart-TV-Ära im ORF nun mit Österreichs liebstem Fernsehsport fort - und das insgesamt 72 Rennen lang, von Sölden bis zum Finale in Lenzerheide. Mit einem entsprechend vielfältigen Angebot an Informationen und Bildern zu den international herausragenden ORF-TV-Übertragungen - als App jederzeit griffbereit."

"Wenn man junge Menschen für den Ski-Sport begeistern will", so ÖSV-Präsident Prof. Peter Schröcksnadel, "dann braucht man genau so etwas. Deshalb waren wir von Anfang an von diesem Projekt begeistert."

ORF-TV-Sportchef Mag. Hans Peter Trost: "Die Begeisterung in Österreich für den Skisport im Allgemeinen und den Skiweltcup im Besonderen ist ungebrochen. Mit dem vorliegenden Second-Screen-Angebot erreicht der Skizirkus auf neuen Wegen noch mehr Menschen - zum Vorteil aller Beteiligten."

"Die bewährt intensive Berichterstattung, die ORF online seit vielen Jahren ergänzend zu der Fernsehberichterstattung gemacht hat, hat jetzt eine mobile Version und trägt damit dem Umstand Rechnung, dass bereits mehr als 25 Prozent der Zugriffe auf ORF.at mittels mobiler Geräte erfolgen. Dieser Trend wird sich sicherlich noch verstärken", so Mag. Alexandra Fida, Leitern New Business Development. "Dies hat auch der volle Erfolg des Angebots zur alpinen Ski-WM in Schladming bewiesen. Die Live-Übertragungen im TV werden für die Ski-Fans immer das große Ereignis bleiben. Das Onlineangebot auf sport.ORF.at und seine mobilen Versionen muss man sich als Klammer über alle Rennen der Weltcupsaison vorstellen. Während der Rennen als Bereicherung des TV-Erlebnisses."

Auftakt zu 72 Rennen und 250 Stunden live: Weltcupsaison 2013/14 im ORF

Alle 72 Rennen der Skiweltcup-Saison 2013/14 stehen live und in HD produziert auf dem Programm von ORF eins - vom Auftakt in Sölden am 26. Oktober bis zum Finale in Lenzerheide am 16. März 2014. Mit allen Klassikern aus Beaver Creek, Val d Isère, Gröden, Wengen, Adelboden, Kitzbühel, Schladming, Zagreb, Altenmarkt, Cortina usw.

Mit der bewährten Mannschaft geht der ORF SPORT - unter der Leitung von Sportchef Mag. Hans Peter Trost, Teamleader Robert Waleczka und Chefregisseur Fritz Melchert - in die aktuelle Olympiasaison: Oliver Polzer und Thomas König sind die Kommentatoren der Herrenrennen, Peter Brunner und Ernst Hausleitner jene bei den Damenbewerben. Aus den Zielräumen des Skizirkus melden sich alternierend Rainer Pariasek, Ernst Hausleitner, Andreas Felber, Oliver Polzer, Peter Brunner, Bernhard Stöhr, Thomas König und Christian Diendorfer. Für die fachkundigen Kokommentare sorgen Thomas Sykora, Hans Knauß, Alexandra Meissnitzer, Christian Mayer und Armin Assinger, der u. a. bei den Speedbewerben in Kitzbühel und Gröden dabei ist.

Umfassende Online-Berichterstattung sowie Live-Streams, Video-on-Demand-Highlights und Audiokommentierung

sport.ORF.at informiert alle Fans auch heuer wieder aktuell und umfassend sowohl über den Skiweltcup-Auftakt in Sölden als auch über die gesamte Weltcupsaison. Die TV-Übertragungen aus Sölden sowie von allen weiteren Weltcuprennen werden auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream angeboten, die Highlights zeigt insider.ORF.at als Video-on-Demand. Beginnend mit dem Auftakt in Sölden werden sämtliche Heimrennen im Skiweltcup mit Live-Audiokommentar für das blinde und sehbehinderte Publikum sowie im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln für das hörbeeinträchtigte Publikum ausgestrahlt.

