Strache bestürzt über das Ableben des ehemaligen Bundesratspräsidenten Peter Mitterer

Wien (OTS) - Tief bestürzt, zeigte sich heute der Freiheitliche Bundesparteiobmann HC Strache über das Ableben des mehrmaligen Bundesratspräsidenten Peter Mitterer. Der Kärntner Freiheitliche ist gestern im 67. Lebensjahr nach längerer schwerer Krankheit aus dem Leben geschieden. Mitterer, der zahlreiche und wichtige Funktionen im politischen Leben ausgeübt hat war stets ein aufrichtiger Freiheitlicher und ist auch in schweren Zeiten immer zu seiner Gesinnunsgemeinschaft gestanden. Unsere Anteilnahme gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie und seinen Freunden", so Strache.

Als Bundesratspräsident setzte sich Mitterer klar gegen eine öfter diskutierte Abschaffung des Bundesrats ein und war ein großer Befürworter von Reformen zur Aufwertung der zweiten Parlamentskammer. Mitterer wollte, dass dem Bundesrat die Funktion zukomme, die ihm zustehe: Die Interessen der Länder zu vertreten. Sein Motto: "Der Bundesrat ist unverzichtbar aber nicht unveränderbar", wird uns auch weiterhin begleiten, so Strache.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at