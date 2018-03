ÖSTERREICH: Krammer kandidiert als Rapid-Präsident

"Ja, ich will Rapid-Präsident werden" - Voraussichtlich kein Gegenkandidat

Wien (OTS) - Der ehemalige Orange-Chef Michael Krammer kündigt in der Tageszeitung ÖSTERREICH (Samstags-/Sonntagsausgabe) an, als Rapid-Präsident zu kandidieren. "Ja, ich werde kandidieren und mich dem Wahlkomitee stellen. Das Komitee entscheidet dann, ob ich tatsächlich Präsident werde", so Krammer in ÖSTERREICH.

Die Wahl findet am 18. November statt. Laut ÖSTERREICH-Informationen hat Krammer beste Chancen, neuer Rapid-Präsident zu werden. Einen Gegenkandidaten wird es wahrscheinlich nicht geben.

