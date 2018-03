"im ZENTRUM": Notfall Krankenhaus - Wie überlastet sind die Ärzte?

Sonntag, 27. Oktober, 22.00 Uhr, ORF 2

Wien (OTS) - Operation verschoben - Patient tot. So geschehen vor einigen Monaten in Graz. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ärzte. Kein Einzelfall offensichtlich, auch aus anderen österreichischen Krankenhäusern werden in den vergangenen Wochen immer wieder Missstände und Fehler gemeldet. Damit ist auch die Überlastung der Ärzte in den Spitälern wieder in den Blickpunkt des öffentlichen Interesses gerückt. Sind neue Arbeitszeit-Regelungen die Lösung oder liegen die Probleme tiefer?

Darüber diskutieren "im ZENTRUM" am Sonntag, dem 27. Oktober, um 22.00 Uhr in ORF 2 bei Peter Pelinka:

Herbert Auer

Gehirninfarkt-Patient, wurde nach Erstuntersuchung nach Hause geschickt

Gerald Bachinger

Patientenanwalt

Andrea Kdolsky

ehem. Gesundheitsministerin

Peter Husslein - angefragt

Klinik-Chef AKH Wien

Georg Ziniel

Gesundheit Österreich GesmbH

Kurt Langbein

Gesundheitsjournalist und Filmemacher

