Obernosterer: SPÖ7Grüne setzen für Mitarbeiter Koalition aufs Spiel

ÖVP-Nein zu SPÖ-Büroleiter als Kabeg-Manager. Obernosterer fordert sofortigen Koalitionsausschuss,volle Aufklärung und Gutachten zur Vorgangsweise. Grüne haben Unschuld verloren

Klagenfurt (OTS) - "Dsa System Dörfler-Scheuch hat ab heute einen neuen Namen: System Kaiser-Holub. Die SPÖ hat heute den Beweis für ihre Umfärbe-Aktionen geliefert. Wir sind in der Wagna-Ära", sagt VP-Chef Gabriel Obernosterer, nachdem in der Kabeg-Aufsichtsratssitzung SPÖ und Grüne den SPÖ-Büroleiter Arnold Gabriel als Erstgereihten für den Kabeg-Managerposten beschlossen haben.

"Ich verlange sofort einen Koalitionsausschuss, volle Aufklärung, über die Vorgangsweise,alle Unterlagen und ein Gutachten, wie die Kandidatenauswahl erfolgte", so Obernosterer weiter.

Der Beschluss für das Budget 2014 sei bis zur Aufklärung aufzuschieben. "Wir können nach diesem Postenschacher nicht zur Tagesordnung übergehen", erklärt Obernosterer.

Er sei verwundert und erschüttert, dass Kaiser und Holub die Koalition für einen Büromitarbeiter ins Wanken bringen.

"Holub hat seine Unschuld heute verloren, die Grünen haben ihre Grundsätze über Bord geworfen. Es wird wohl ein Gegengeschäft geben", weist Obernosterer hin.

Die ÖVP sei seit Bekanntwerden gegen diesen Postenschacher gewesen. Immerhin handle es sich um einen der wichtigsten Posten im Land. "Am 3. März wurde ein System abgewählt. Die SPÖ und die Grünen glauben wohl, dass die Wähler das vergessen haben", so Obernosterer. (Schluss)

