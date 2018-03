GORE-TEX® Products gewinnt Leserpreis als größter Outdoor-Meilenstein

Feldkirchen/Westerham (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Wandern, Trekking oder Bergsteigen - dies alles ist ohne GORE-TEX® Jacken und Schuhe kaum mehr vorstellbar. Das sehen auch die Leser des outdoor-Magazins so: Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Magazins wählten sie die Marke GORE-TEX® zum größten Outdoor Meilenstein.

W.L. Gore & Associates hat bei der Leserwahl des outdoor-Magazins mit seiner Marke GORE-TEX® den ersten Preis in der Kategorie "Meilensteine" gewonnen. Leser konnten in diesem Bereich Produkte wählen, die ihr Outdoor-Leben nachhaltig geprägt haben. Der Preis wurde anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Magazins verliehen. GORE-TEX® Products setzten sich dabei mit großem Abstand gegen 15 Kandidaten durch - unter anderem Fjälllräven, Garmin oder Victorinox.

Das Herzstück: Die GORE-TEX® Membrane

GORE-TEX® Produkte prägen seit etwa 30 Jahren den Textil- und Bekleidungsmarkt. W. L. Gore & Associates gelang es erstmals zwei bis dahin gegensätzliche Leistungsmerkmale wie Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität in einem Produkt miteinander zu vereinen. Herzstück aller Produkte ist die mikroporöse GORE-TEX® Membrane. Ihre Poren sind 20.000 Mal kleiner als Wassertropfen, aber gleichzeitig 700 Mal größer als ein Wasserdampf-Molekül. Somit kann kein Regen von außen eindringen, aufgestaute Wärme und Schweiß jedoch ungehindert nach außen entweichen.

Das äußerst robuste und vielseitig verwendbare Material wurde unter dem Markennamen GORE-TEX® berühmt und ist seitdem aus dem Outdoormarkt nicht mehr wegzudenken.

Heute wird die GORE-TEX® Technologie in Jacken, Hosen, Schuhen und Handschuhen von führenden Outdoor-Herstellern aus der ganzen Welt verarbeitet. Egal, ob zum Wandern, Bergsteigen, Laufen, Biken, Skitourengehen oder Freeriden; ob im Sommer oder Winter - die permanenten Innovationen sowie ein ausgeklügeltes Qualitätssicherungssystem sorgen dafür, dass es für die verschiedensten Sportarten und jedes Wetter die passgenaue GORE-TEX® Produkttechnologie gibt.

Über die Leserwahl

Das outdoor-Magazin gehört zu den führenden Outdoor-Zeitschriften in Europa. Bekannt wurde es vor allem durch seine kompetenten Ausrüstungstests. Die regelmäßig durchgeführte Leserwahl gibt spannende Einblicke in die Produkt- und Markenpräferenzen der etwa 45.000 Leser. Neben Kategorien wie "Beste Schuhmarke" oder "Beste Bekleidungsmarke" wurde anlässlich des 25-jährigen Jubiläums erstmals auch der größte Outdoor-Meilenstein gekürt.

Über W.L. Gore & Associates:

Gore ist ein technologiegetriebenes Unternehmen, das nach neuen Entdeckungen und Produktinnovationen strebt. Gore ist vor allem bekannt für seine wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven GORE-TEX® Gewebe, darüber hinaus beinhaltet das Portfolio des Unternehmens aber auch alles von High-Performance-Geweben über implantierbare medizinische Geräte bis hin zu industriellen Herstellungskomponenten und Luftfahrtelektronik. Gore, dessen Hauptsitz in Newark, Del. liegt, wurde 1958 gegründet. Mit 10.000 Angestellten in 30 Ländern erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar. Gore ist eines der wenigen Unternehmen, das seit der Existenz der Ranglisten im Jahr 1984 auf allen U.S.-amerikanischen Listen der "100 besten Arbeitgeber" erschienen ist. Darüber hinaus wird das Unternehmen regelmäßig in ähnlichen Listen auf der ganzen Welt ausgezeichnet. Mehr Informationen stehen unter www.gore.com und http://www.gore-tex.de.

Rückfragen & Kontakt:

F&H Public Relations GmbH

Exclusive German Member of Porter Novelli

Brabanter Str. 4

80805 München

Fon: +49 (89) 12175-151

Fax: +49 (89) 12175-197

E-Mail: gore @ fundh.de

Internet: www.fundh.de

Facebook: http://facebook.com/fundh

Blog: http://digitalbeat.fundh.de

Twitter: http://twitter.com/DigitalBeat_FH