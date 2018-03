Wr. Gemeinderat - SP-Mörk: Energieunterstützung bekämpft nachhaltig und treffsicher Energiearmut

Fakten lassen Argumente der Opposition in sich zusammenfallen

Wien (OTS/SPW-K) - "Unbürokratische Hilfe für die Betroffenen das gesamte Jahr über und über die bisherigen Möglichkeiten der 100 Euro hinaus", so fasst SP-Gemeinderätin Gabriele Mörk im heutigen Gemeinderat die Wiener Energieunterstützung zusammen, die seit Jänner 2013 einkommensschwache Haushalte unterstützt, die von Energiearmut betroffen sind.

In Wien beziehen rund 144.000 Menschen eine Leistung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung. Damit verbunden ist auch automatisch eine Leistung und Unterstützung für deren Aufwand für Heizung und Strom. Dies wurde bei der Einführung der Bedarfsorientierten Mindestsicherung explizit vereinbart, so Mörk:

"Wien wendet pro Jahr 446 Millionen Euro für die Mindestsicherung auf und leistet damit auch einen Beitrag zur Deckung der Energiekosten. Auch über die Hilfe in besonderen Lebenslagen ist eine Unterstützung in Fällen von Energiearmut möglich. Wer also Wien unterstellt, die Stadt würde sozial Bedürftige im Stich lassen, der ignoriert absichtlich ein Sozialbudget in der Höhe von rund 470 Millionen Euro im Jahr."

Wien unterstützt einkommensschwache Haushalte, die unter Energiearmut leiden, darüber hinaus seit Jänner 2013 mit der Wiener Energieunterstützung. Die Energieunterstützung verfügt dabei über das exakt gleiche Budget von sechs Millionen Euro wie der frühere Heizkostenzuschuss. "Das Budget bleibt also gleich! Wien streicht keine Mittel für sozial Bedürftige oder verkauft eine Kürzung als Reform. So etwas zu behaupten ist schlicht unseriös", so Mörk weiter:

"Beim alten Heizkostenzuschuss war eine unterjährige Auszahlung nicht möglich. Bei der Energieunterstützung werden aber gerade jetzt im Herbst noch viele Anträge bearbeitet, wo es um eine Unterstützung bei der Begleichung von Jahresenergierechnungen geht. Daher ist das Budget auch noch nicht ganz ausgeschöpft. Aber die massive finanzielle Entlastung ist für die Betroffenen schon jetzt ganz deutlich: Aus dem Topf der Energieunterstützung werden durchschnittlich 500 Euro und für den Gerätetausch rund 900 Euro pro Haushalt ersetzt."

"Als Opposition kann man natürlich leicht Forderungen stellen, zum Beispiel einen Heizkostenzuschuss in der Höhe von 300 Euro. Das hätte allein in der Heizperiode 2012/2013 ein Budget von 18 Millionen Euro erfordert! Ich weiß aber nicht, wo sich die Opposition das notwendige Budget im Sozialressort holen möchte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die FPÖ dann ernsthaft weniger Geld für Menschen mit Behinderungen aufbringen oder Unterstützungen für AlleinerziehInnen kürzen will", reagiert Mörk auf entsprechende Forderungen. Selbst wenn man eine solche Summe einsetzen würde, sie würde steigenden Energiekosten weder treffsicher noch nachhaltig entgegenwirken.

"Im Vergleich zum Heizkostenzuschuss wurde der Kreis der Menschen, die von der Stadt im Falle von Energiearmut unterstützt werden, nicht verkleinert, er wurde sogar potentiell erweitert. Auch wenn die Opposition das wie ein Mantra wiederholt, wird es dadurch nicht wahr", räumt Mörk mit einer weiteren Behauptung auf. Sozial bedürftige Menschen können nun das ganze Jahr über um die Energieunterstützung ansuchen, die weit höher als 100 Euro ausfällt. Das betrifft laut Mörk allein 100.000 Menschen in Wien, die einen Mobilpass besitzen.

Für die Energieunterstützung haben sich in Wien der Energiebereich und der Sozialbereich erstmals miteinander vernetzt, so Mörk: "Das ist wichtig und sinnvoll: nur so erreichen wir vor allem die Menschen, die bisher zwar von Energiearmut betroffen waren, aber nicht über Hilfsangebote der Stadt Bescheid wussten. Gerade niederschwellige Angebote und eine individuelle Unterstützung werden von den Betroffenen gerne angenommen. An der Energieunterstützung sieht man also: Wien nimmt seine soziale Verantwortung wahr, das war schon immer so, und das wird auch so bleiben!"

