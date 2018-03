AK Kundtner: "Keine Panikmache bei Pensionen"

Entscheidend ist Entwicklung am Arbeitsmarkt - AK fordert Bonus-Malus-System

Wien (OTS) - Vor Panikmache bei den Pensionen warnt Alice Kundtner, Bereichsleiterin für Soziales und stellvertretende Direktorin der AK Wien. Das Langfristgutachten 2013 der Pensionskommission zeigt: Die beschlossenen Reformmaßnahmen greifen bereits. Für den Zeitraum bis 2030 führen sie zu einer deutlichen Korrektur gegenüber dem Gutachten 2010. Das zeigt, dass die Bemühungen der Politik das faktische Pensionsalter anzuheben durchaus erfolgreich waren. Die AK fordert Verbesserungen für ältere ArbeitnehmerInnen und die Einführung eines Bonus-Malus-Systems. "Wenn wir es schaffen, älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gute Arbeitsplätze zu bieten, sind wir einen ganzen Schritt weiter", sagt Kundtner.

Ab dem Jahr 2030 wird im Gutachten kaum mehr ein Anstieg des Pensionsantrittsalters ausgewiesen. Diese Annahme einer verhaltenen Entwicklung der Erwerbsquoten ab dem Jahr 2030 ist mit großen Unsicherheiten behaftet, wie das Gutachten selbst anmerkt. Es gibt zahlreiche Maßnahmen, die bereits greifen und in Zukunft noch stärker greifen werden", sagt Kundtner. Die positiven Effekte der sich verändernden Bildungsstruktur und die langfristigen Auswirkungen der pensionsrechtlichen Änderungen wie etwa Reformen im Bereich der Invaliditätspensionen und der vorzeitigen Alterspensionen, Angleichung des Frauenpensionsalters und erheblich stärkere Anreizeffekte bei gleichzeitig wesentlich erhöhter Transparenz der Pensionsberechnung sollten hier zu deutlich besseren Ergebnissen führen. Auch die Dynamik der Erwerbsquoten-Entwicklung der Frauen wird zu positiven Effekten beitragen.

Die Anhebung des Pensionsalters für die "Hacklerregelung" der Frauen für die Jahrgänge 1959 bis 1965 um 7 Jahre (!), vom 55. auf das 62. Lebensjahr bewirkt, dass bis zum Jahr 2020 um ca. 100.000 Frauen der Altersgruppe 55+ mehr am Arbeitsmarkt sein werden.

Die AK fordert ein wirksames Bonus-Malus-System, das auch die Arbeitgeber in die Pflicht nimmt. Entscheidend ist also, ob es im nächsten Jahrzehnt gelingt, strukturelle Verbesserungen bei alternsgerechten Arbeitsplätzen und gesunden Arbeitsbedingungen zu schaffen, so dass es älteren ArbeitnehmerInnen auch tatsächlich möglich ist, länger in Beschäftigung zu bleiben. Hier sind auch die Unternehmen gefordert, ältere Beschäftigte länger im Betrieb zu halten. "Wir brauchen rasch wirksame Anreize für die Unternehmen, mehr Älteren die Chance auf Arbeit und Einkommen zu geben. Wer Ältere beschäftigt, soll belohnt werden. Unternehmen, die keine oder zu wenig ältere ArbeitnehmerInnen haben, sollen zur Kasse gebeten werden", so Kundtner. Zusätzlich braucht es ein flächendeckendes Krankenstandsmonitoring zur Reduzierung krankmachender Arbeitsbedingungen und ein Konzept für gesunde Berufswege, das den Umstieg auf leichtere Tätigkeiten ermöglicht, wenn dies aus Gesundheitsgründen erforderlich ist.

