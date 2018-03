"Thema" am 28. Oktober: Schwieriges Happy End nach Kindesentführung

Und: Hilfe für homosexuelle Jugendliche und der Höhenflug der Ballonprinzessin

Wien (OTS) - Christoph Feurstein präsentiert in "Thema" am Montag, dem 28. Oktober 2013, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Entführung nach Paraguay - Wiedersehen mit den Kindern

Vor neun Jahren ist für Georgine Ehmann eine Welt zusammengebrochen:

Nach der Trennung von ihrem Ehemann verschwindet dieser mit den gemeinsamen zwei Kindern. Ingrid und Phillip sind damals acht und fünf Jahre alt. "Ich lebe eigentlich nicht mehr. Bis jetzt waren die Kinder immer im Mittelpunkt. Es ist, als würde man den Boden unter den Füßen verlieren", sagt Frau Ehmann damals im "Thema"-Interview. Die Ermittlungen der Polizei und verzweifelte Internetaufrufe der Mutter bleiben ohne Erfolg. Vor zwei Wochen löst sich das Rätsel: Die Polizei bekommt die Nachricht, dass der Vater der Kinder in Paraguay nach einem Motorradunfall gestorben ist. Doch das Happy End für Mutter und Kinder gestaltet sich schwierig. Bei einer gerichtlichen Mediation in Paraguay haben sie einander erstmals wieder gesehen. "Wir werden alles tun, damit die Familie zusammenkommt. Was das Beste für die Kinder ist, wird sich herausstellen", sagt die Kinder- und Jugendanwältin Diana Carolina Lugo Matiauda. Die Polizei wundert sich, dass weder Interpol noch Österreich je nachgeforscht haben. Die Region ist seit Jahrzehnten ein beliebter Fluchtort für Deutschsprachige. Franz Normann berichtet aus Paraguay.

Schwieriges Outing - Hilfe für homosexuelle Jugendliche

"Es war schlimm", sagt Dario Huck, der mit 13 entdeckte, dass er sich zu Burschen hingezogen fühlt: "Ich hatte schon früh Vorstellungen von einer Familie mit Frau und Kindern und wollte das einfach nicht." Nach einem zermürbenden Prozess, die eigene sexuelle Orientierung selbst zu akzeptieren, folgt die Angst vor dem Outing bei Eltern, Freunden, Lehrern oder Arbeitgebern. Studien belegen: Die Selbstmordrate unter homosexuellen Jugendlichen ist im Vergleich zu heterosexuellen signifikant höher. Auf der neuen Internetplattform "Es wird besser" erzählen nun Mädchen, Frauen, Burschen und Männer von ihrem Coming-out. Es befreit, sagen sie, und je selbstbewusster man anderen gegenübertritt, desto selbstverständlicher geht auch das Umfeld damit um. Rike Fochler hat Betroffene und deren Eltern besucht und erfahren, worin die Hürden eines Outings bestehen und wie man sie überwinden kann.

Die Ballonprinzessin

"Ballonfahren ist für mich so normal wie Autofahren", sagt Elisabeth Kindermann, 25, und frischgebackene steirische Landesmeisterin im Ballonfahren. Hinter der jungen Frau: lauter Männer. Schon im zarten Alter von zwei Jahren hat Elisabeth das erste Mal abgehoben. Ihr Vater war der erste österreichische Staatsmeister. "Vormachen muss man ihr nix mehr", sagt er spürbar stolz, "seit damals war sie eigentlich nimmer aus dem Ballonkorb herauszubringen." Gemeinsam mit ihrem Vater führt Elisabeth Kindermann nun das Familienunternehmen, das in Bad Waltersdorf Ballonfahrten, Reparaturen und ganze Ballons anbietet. Trotz ihrer weltweiten Erfolge im "Abheben" ist die junge Frau so gar nicht abgehoben. Markus Stachl ist für "Thema" mit ihr aufgestiegen.

"Thema" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar und wird auch als Live-Stream auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) angeboten.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at