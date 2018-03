Verkehrsnetz - Donaustadt - SP-Duzdar: Guten Morgen, Hr. Mahdalik!

SPÖ (OTS/Wien-Klub) - "Guten Morgen Hr. Kollege Mahdalik, für einen Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner der Donaustadt ist das neue Öffi-Netz wirklich eine Erfolgsgeschichte. Eine neue Straßenbahnlinie, sechs neue Buslinien im Viertelstundentakt und mittlerweile zwei U-Bahn-Linien: das ist eindeutig der richtige Weg für unseren Bezirk. Dass es da und dort noch punktueller Anpassungen bedarf, z.B. für den Raum Essling, haben Sie sicherlich schon der Aussendung von Bezirksvorsteher Scheed vor zwei Wochen entnommen. Diese Verbesserungen werden mit den Donaustädterinnen und Donaustädtern gemeinsam erarbeitet und von den Wiener Linien umgesetzt werden. So schaut's aus Hr. Mahdalik - wachen Sie auf!", die Wiener SPÖ-Gemeinderätin und Lantagsabgeordnete, Muna Duzdar, in einer Kurzreplik an FP-Mahdalik.

