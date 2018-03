ÖSTERREICH-Umfrage: 81% sind stolz auf Österreich

27 % sind sehr stolz auf unser Land - Am stolzesten sind die Österreicher auf Natur und Essen

Wien (OTS) - Laut der aktuellen Umfrage der Tageszeitung

ÖSTERREICH sind 81 % der Österreicher stolz auf unser Land (Samstags-/Sonntagsausgabe, Gallup-Institut, 400 Befragte, Befragungszeitraum 23.-23.10.). Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es laut Gallup-Umfrage nur 78%.

27% gaben sogar an, dass sie sehr stolz auf Österreich sind. 14 % sind eher nicht stolz bzw. gar nicht stolz. Männer sind dabei stolzer als Frauen (84:78%). Am stolzesten sind die Oberösterreicher und Salzburger (89%), Tiroler und Vorarlberger sind am wenigsten stolz auf Österreich (71%). Während 97% der SPÖ-Wähler angaben, stolz auf Österreich zu sein, sind es bei den Grün-Wählern nur 64%.

Am stolzesten sind die Österreicher auf die Natur (83%). Dahinter folgen das österreichische Essen (55%), unsere Künstler und Kultur (50%) und unsere Sportler (37%). Auf unsere Politiker sind nur 3% stolz.

Rückfragen & Kontakt:

ÖSTERREICH, Chefredaktion

Tel.: (01) 588 11 / 1010

redaktion @ oe24.at