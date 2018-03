Stadtkommunikation - SP-Vettermann an VP-Leeb: "Vergabe nach klaren Richtlinien!"

Wien (OTS/SPW-K) - "Überall einen Skandal zu wittern, scheint die mittlerweile Hauptaufgabe von VP-Gemeinderätin Isabella Leeb zu sein", reagierte heute SP-Gemeinderat Heinz Vettermann auf Aussagen der VP-Gemeinderätin Leeb zum Thema "Rahmenvertrag Stadtkommunikation". "Das ist vor allem deshalb unverständlich, da es einen einstimmigen Gemeinderatsbeschluss für die Durchführung dieses Vergabeverfahrens gab."

Tatsache sei, "dass es ein nach klaren Vergaberichtlinien geführtes, transparentes Vergabeverfahren gegeben hat, das europaweit ausgeschrieben wurde", so Vettermann. "Das Verfahren wurde von Beginn an professionell vergaberechtlich begleitet, zur Wahrung der Objektivität und zur Gewährleistung der Einhaltung sämtlicher vergaberechtlicher Bestimmungen wurden auch Vergabeexperten mit dem Vorsitz in der Bewertungskommission betraut.

Der ausgeschriebene Leistungsumfang beinhalte unter anderem die Erbringung von redaktionellen Dienstleistungen für Medien der Stadt Wien (wien.at-Medienfamilie) sowie Druck und Vertrieb. Beispielsweise fallen darunter das monatliche wien.at-Printmagazin, das an alle Wiener Haushalte versendet wird, spezielle abonnementfähige Lebenslagenmagazine für Eltern (Kinder & co), Senioren etc., Leserbindungsmaßnahmen, Broschüren, Folder sowie elektronische Services (z.B: E-Papers).

Der Leistungsgegenstand sei von allem Anfang an öffentlich bekannt gewesen, eine Vielzahl von interessierten Unternehmen habe die Teilnahmeunterlagen angefordert. Warum sich diese Unternehmen letztendlich nicht am Verfahren beteiligt hätten, sei nicht bekannt.

Zu den von Leeb erhobenen Vorwürfen hinsichtlich der Einsichtnahme bzw. Ablichtung des betreffenden Aktes betonte Vettermann: "Paragraf 11 der Geschäftsordnung für Ausschüsse und Kommissionen des Gemeinderates sieht das Recht auf Einsichtnahme und unter anderem auch die Ablichtung etc. nur dann vor, wenn dem nicht ein gesetzliches Hindernis entgegensteht. Im betreffenden - noch nicht abgeschlossenen - Vergabeverfahren muss die vergaberechtliche Verschwiegenheitspflicht eingehalten werden. Demnach ist ein Auftraggeber verpflichtet, den vertraulichen Charakter der Bieter und deren Unterlagen zu wahren. Insbesondere dürfen keine ihnen von Unternehmen übermittelten Informationen an Dritte weitergeben werden."

