Verleihung des AKNÖ-Wissenschaftspreises 2013

Acht Jahre Förderung von NachwuchsakademikerInnen

Wien (OTS/AKNÖ) - Sieben Akademikerinnen und Akademiker wurden am Donnerstag in Krems mit dem AKNÖ-Wissenschaftspreis 2013 ausgezeichnet. Die AKNÖ fördert damit bereits zum achten Mal junge AkademikerInnen in ihrer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Arbeitswelt. AKNÖ-Präsident Hermann Haneder und Direktor Mag. Helmut Guth zeigten sich beeindruckt von der Qualität der ausgezeichneten Arbeiten.

Zum achten Mal wurde heuer der AKNÖ-Wissenschaftspreis im Rahmen einer feierlichen Preisverleihung, dieses Jahr an der IMC Fachhochschule Krems, verliehen. Der mit insgesamt 5.900 Euro dotierte Preis wurde in den drei Kategorien Innovationspreis, Förderpreis und Sonderpreis vergeben. "Unser Auftrag ist klar: wir fördern Nachwuchsforschung, die sich mit den Herauforderungen in der Arbeitswelt auseinandersetzt", erklärte AKNÖ-Präsident Hermann Haneder die Bedeutung des AKNÖ-Wissenschaftspreises.

Auch dieses Jahr brillieren Frauen in der Wissenschaft, gleich fünf Preise gehen an Nachwuchsforscherinnen. "Die Preisverleihung ist ein ermutigendes Signal, dass Frauen in der Wissenschaft auf der Überholspur sind", freut sich AKNÖ-Präsident Haneder.

Die Vielfalt der Arbeiten spiegelt die Vielfalt in der Arbeitswelt wider. Insgesamt decken diese ein weites Themenspektrum vom Wandel der Arbeitswelt in punkto Pflegearbeit oder Frühpensionierung, über Lebensmittelsicherheit und Stadtteilentwicklung, bis hin zu wirtschaftlichen und technischen Aspekten ab. "Die Qualität der ausgezeichneten Arbeiten ist beeindruckend", betonte AKNÖ-Direktor Mag. Helmut Guth. Daher wurden heuer drei Innovationspreise, drei Förderpreise und ein Sonderpreis verliehen.

Die Innovationspreise in Höhe von je 1.500 Euro gehen an:

- Mag.a Karin Besenbäck (3910 Zwettl)

- Anne Erwand, MA (1170 Wien)

- Magdalena Hager, MA (3432 Hofstetten)

Drei Förderpreise in der Höhe von je 350 Euro erhalten:

- Mag. a Dr.in Anna Elisabeth Hittman (2232 Deutsch-Wagram)

- Valentina Kitzwögerer, MA (3500 Krems)

- Andreas Meixner, MBA (3932 Kirchberg am Walde)

Den Sonderpreis in Höhe von 350 Euro erhält:

- Dipl.-Ing. Dr. techn. Thomas Ring (3921 Langschlag)

Rückfragen & Kontakt:

AKNÖ-Öffentlichkeitsarbeit

Mag.a Soma Ahmad

01/58883-1255