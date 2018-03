Wr. Gemeinderat - SP-Hatzl: "Wien wird seinen wohnpolitischen Weg weitergehen"

Gesamte Wiener Bevölkerung profitiert von sozialem Wohnbau

Wien (OTS/SPW-K) - "'Gesundes Wohnen - gesunde Menschen', so lautete das Motte des ersten Wiener Wohnbauprogramms, welches am 21. September 1923 im Wiener Gemeinderat verabschiedet wurde", betonte die Wiener SPÖ-Gemeinderatsabgeordnete, Eva-Maria Hatzl, anlässlich der Aktuellen Stunde zum Thema "90 Jahre kommunaler Wohnbau". Rund 66.000 Wohnungen entstanden so bis 1934, als bereits 10 Prozent der Wienerinnen und Wiener in Gemeindewohnungen lebten.

"Seit über 90 Jahren ist der kommunale Wohnbau in Wien durch die Maxime des leistbaren und qualitätsvollen Bauens geprägt. Licht, Luft, Sonne waren nämlich wesentliche Faktoren im zähen Kampf zur Ausrottung der Tuberkulose, an der vor allem viele Kinder starben", berichtet Hatzl mit Verweis auf die Ursprünge des sozialen Wohnbaus in Simmering. "Dabei wurden mehr als 40 Prozent des Baugrundes gar nicht verbaut, um ausreichend Raum für begrünte Innenhöfe zu lassen", erklärte Hatzl weiter.

Insgesamt 220.000 Gemeindewohnungen und rund 200.000 geförderte Wohnungen für 60 Prozent der Wienerinnen und Wiener lautet die stolze Bilanz von 90 Jahren sozialer Wohnbau in Wien. "Nur das weltweit einzigartige Angebot geförderter Wohnungen hat einen preisdämpfenden Effekt auf den Wohnungsmarkt der Stadt, wovon wiederum die gesamte Bevölkerung profitiert. Somit hat Wien im Vergleich zu anderen Metropolen relativ moderate Mieten", so Hatzl.

"Keine andere Stadt in Europa verfügt über eine derartige Kontinuität der sozialen Wohnungspolitik und diese auch nicht aufgegeben hat, als der Zeitgeist Neoliberalismus und Privatisierung diktierte. Die Stadt bekennt sich zu den Gemeindebauten und hat im Gegensatz zu vielen anderen Städten zu keinem Zeitpunkt einen Verkauf dieses kommunalen Eigentums in Erwägung gezogen", so Hatzl mit Verweis auf das Ergebnis der letzten Wiener Volksbefragung bei der sich 87 Prozent der Bevölkerung für Schutz der Gemeindewohungen vor Privatisierung ausgesprochen hatten. "Wien wird seinen wohnpolitischen Weg weitergehen und den Wohnungsmarkt auch in Zukunft nicht ausschließlich marktwirtschaftlichen Kräften überlassen. Ein Verkauf des Wiener Gemeindebaus kommt überhaupt nicht in Frage", unterstrich Hatzl zum Abschluss.

(Schluss)

