20 Jahre Team Focus

Am Donnerstag feierte das Team Focus sein 20 Jähriges Bestehen in der Volkshalle des Wiener Rathauses

Wien (OTS) - Am 01.01.1993 wurde das Team Focus von Peter Hacker und Grete Laska ins Leben gerufen. Aufgabe der Einrichtung ist es, ein umfassendes Bild von bestimmten Sachlagen und Problematiken in Wien zu bekommen und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Der Fokus bezieht sich dabei auf die Einbindung und Befragung von Beteiligten. Im Rahmen der Feier im Wiener Rathaus gratulierte auch Jugendstadtrat Christian Oxonitsch zum 20-jährigen Bestehen: "Dank Team Focus kann die Stadt Wien direkt und effizient auf Probleme und Anliegen von Wienerinnen und Wienern eingehen und reagieren. Ich möchte mich hiermit sehr herzlich bei den MitarbeiterInnen des Team Focus für 20 Jahre exzellente und wertvolle Arbeit bedanken und hoffe auch in Zukunft auf gute Zusammenarbeit!" Unter den GratulantInnen war auch GRin Tanja Wehsely.

Über das Team Focus

Team Focus ist ein interdisziplinäres Team, welches im Auftrag von Einrichtungen der Stadtverwaltung sozialraumorientierte Erhebungen zu unterschiedlichen Fragestellungen durchführt. Dabei werden Qualitäten und Defizite von öffentlichen Räumen, Regionen und sozialen Lebenswelten aus sozialwissenschaftlicher und sozialarbeiterischer Perspektive erfasst und aufgezeigt. Die Ergebnisse sollen eine fundierte Grundlage für die Planung und Umsetzung von Maßnahmen darstellen, um:

- Handlungsoptionen und Möglichkeiten von Kindern, Jugendlichen und benachteiligten Personengruppen zu eröffnen und erweitern,

- das Zusammenleben aller beteiligten AkteurInnen im Gemeinwesen zu verbessern,

- bestehende Ressourcen sichtbar zu machen und die Zusammenarbeit sowie den Informationsaustausch von Institutionen zu unterstützen.

Weitere Informationen und alle Berichte des Team Focus unter

http://www.fsw.at/downloads/berichte.html

Pressebilder demnächst unter http://www.wien.gv.at/pressebilder abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Florian Weis

Mediensprecher Stadtrat Christian Oxonitsch

+43 1 4000 81440

Tel.: +43 676 8118 81440

florian.weis @ wien.gv.at

http://www.oxonitsch.at/