Matthias Stadler zum morgigen Nationalfeiertag: Frieden und Demokratie sind keine Selbstverständlichkeiten

St. Pölten (OTS/SPI) - Seit 1965 erinnert der 26. Oktober an die 10 Jahre zuvor beschlossene immerwährende Neutralität Österreichs. "Wir leben in unserem Land heute in der längsten Friedenszeit der letzten Jahrhunderte. Seit 68 Jahren wurde unser Staatsgebiet von keinerlei Kriegs- oder Bürgerkriegshandlungen erschüttert. Diese Zeit des Friedens und der prosperierenden wirtschaftlichen Entwicklung verdankt Österreich nicht zuletzt dem am 26. Oktober gefassten Beschluss des Neutralitätsgesetzes", betont der Vorsitzende der SPÖ-Niederösterreich, Bürgermeister Mag. Matthias Stadler.

"Die österreichische Neutralität ist ein zentrales Element, das für den Frieden in unserem Land steht, ein zweiter Garant dafür ist das größte Friedensprojekt der Geschichte, die Europäische Union. In ihr sind heute Länder Partner, die einander jahrhundertelang feindlich gegenüberstanden, in ihr sitzen heute Menschen an einem Tisch, die noch vor wenigen Jahrzehnten durch den Eisernen Vorhang getrennt wurden. Heute leben in unserem Land schon viele Generationen, die kriegerische Auseinandersetzungen nur noch aus dem Fernsehen kennen. Doch weder diesen Frieden noch die hart erkämpfte Demokratie in Europa dürfen wir als selbstverständlich hinnehmen", so Stadler weiter.

"Der Nationalfeiertag ist zweifellos der richtige Zeitpunkt, die Güter Frieden und Demokratie hochzuhalten. Er ist aber aufgrund der entscheidenden Bedeutung der Europäischen Union auch ein guter Anlass, den Blick auf die Wahlen zum Europaparlament im kommenden Jahr zu richten. Denn eine gewisse Skepsis gegenüber Europa wird leider allzu leicht geschürt, weil es eben recht einfach ist, die Schuld für jegliche Probleme 'denen in Brüssel' zuzuschieben. Doch das ist eine nicht ungefährliche Tendenz, weil sie die EU in den Augen der Menschen diskreditiert statt die Potentiale und Chancen, die wir in und durch Europa haben hervorzustreichen. Wie bei jedem Projekt gibt es natürlich Schwierigkeiten, die aber gemeinsam zu meistern sind. Deshalb haben die Europawahlen eine solche Bedeutung, sind sie es doch, die unser aller demokratische Vertretung und damit unser Mitbestimmungsrecht in Europa repräsentieren. Die EU-Wahl ist daher keineswegs unbedeutend, sondern ganz im Gegenteil ein wichtiges Element unserer modernen europäischen Demokratie", so Mag. Matthias Stadler abschließend.

