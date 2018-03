ORF-III-Gesprächsreihe "André Hellers Menschenkinder" präsentiert - ab 1. November auf Sendung

Heller überlässt faszinierenden Persönlichkeiten den Platz vor der Kamera

Wien (OTS) - Eine neue TV-Produktion, die die epische Breite und die leisen Töne nicht scheut - das ist "André Hellers Menschenkinder". Die einprägsame ORF-III-Gesprächsreihe, in der der österreichische Universalkünstler und Allrounder André Heller Zeitzeugen, Prominente, vor allem aber interessante Persönlichkeiten vorstellt, startet zu Allerheiligen und wurde gestern, am Donnerstag, dem 24. Oktober 2013, präsentiert. In Anwesenheit von André Heller, ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz, ORF-III-Programmgeschäftsführer Peter Schöber und DOR-Film-Produzent Dr. Kurt Stocker wurde Folge eins der sechsteiligen ersten Staffel gezeigt, deren Protagonist, der knapp 90-jährige Autor Erich Rietenauer, ebenfalls anwesend war. Der ehemalige Fotograf gewährt im Gespräch mit André Heller tiefe Einblicke in seine Kindheits- und Jugenderinnerungen im Hause Alma Mahler-Werfels und erzählt ein spannendes Stück österreichischer Kulturgeschichte. Das faszinierende Interview, in dem Rietenauer Beeindruckendes aus erster Hand zu berichten weiß, ist am Freitag, dem 1. November, um 20.15 Uhr in ORF III zu sehen.

Weitere Gespräche führt André Heller in der ersten Staffel zudem mit dem ehemaligen Bundeskanzler Alfred Gusenbauer, mit der Spitzenköchin Johanna Maier, der Hebamme und Naturheilerin Erika Pichler, dem Gründer und Herausgeber der Tageszeitung "der Standard", Oscar Bronner, sowie mit dem Wirtschaftshistoriker Dieter Stiefel. André Heller selbst hält sich dabei stets im Hintergrund und lässt einfach nur die Menschen und ihre Geschichten sprechen. Eine zweite Staffel der Koproduktion von ORF und DOR Film, die vom Filmfonds Wien und dem Fernsehfonds Austria unterstützt wurde, ist für 2014 angedacht.

André Heller: "Inspiration und Freude"

"Diese minimalistischen Low-Budget-Dokumente, die sich jeweils ganz auf eine einzige Person konzentrieren, der man beim Denken, Erinnern, Reflektieren zuhören und zuschauen kann, empfinde ich als Inspiration und Freude", sagt Ausnahmekünstler André Heller. Und: "Dass der ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz und der ORF-III-Chef Peter Schöber Lust haben, solche Sachen zu machen, spricht eindeutig dafür, dass der ORF seinen öffentlichen-rechtlichen Pflichten nachkommt. Deshalb bin ich dankbar, dass sie dieses Projekt ermöglichen."

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "André Heller hat hier wieder einmal das Unerwartete getan"

"ORF. WIE WIR: Dieser Aussage wird der ORF tagtäglich gerecht, indem er Österreich, seine Menschen, ihre Leistungen und Schicksale in den Mittelpunkt stellt - einmal mehr mit der neuen ORF-III-Gesprächsreihe 'André Hellers Menschenkinder', in der interessante Persönlichkeiten einen tiefen Einblick in ihre persönliche Lebenswelt geben", betonte ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz. "André Heller gelingt es stets, sich mit Leidenschaft Gehör für seine Anliegen zu verschaffen. Er hat hier wieder einmal das Unerwartete getan: Er bittet seine Gesprächspartner vor den Vorhang und setzt sich gleichsam in die erste Reihe, um ihnen die Bühne zu überlassen und sich als brillanter Zuhörer zu erweisen, der auch die leisen Töne trifft wie kein anderer", so Wrabetz.

Weiters unterstrich der ORF-Generaldirektor, dass die TV-Reihe ein wichtiger Schritt des ORF sei, die Geschichte und Geschichten dieses Landes zu sammeln und als elektronisches Gedächtnis der Nation für die Zukunft zu bewahren.

Peter Schöber, ORF-III-Programmgeschäftsführer: "Die von André Heller entwickelte Gesprächsidee lässt sich nicht einfach in bestehende Längen- oder Formatvorgaben pressen, dies war schon nach dem ersten Gespräch mit dem Künstler klar", berichtet ORF III-Programmchef Peter Schöber. Sehr schnell sind wir daher auch mit André Heller und den Produzenten auf den für das ORF-III-Programm mittlerweile typischen Satz 'Wer, wenn nicht wir?' gekommen. Die Zusammenarbeit ist für unseren jungen Sender ein spannendes Unterfangen, da es einerseits im deutschsprachigen TV-Markt kein vergleichbares Format gibt und André Heller in 'Menschenkinder' anderseits die Protagonisten in einzigartiger Weise zum Reden bringt und so eine sehr persönliche Nahaufnahme seiner Gesprächspartner bietet."

Dr. Kurt Stocker, Produzent der DOR Film, zeigte sich erfreut, dass André Heller mit der Reihe "Menschenkinder" den Startschuss für eine Bibliothek des individuellen Erinnerns gesetzt hat.

André Heller über Notwendigkeit und Konzept von "Menschenkinder"

Über sein jüngstes Herzensprojekt sagt Macher André Heller: "Ich bin seit jeher leidenschaftlicher Zuhörer von guten Erzählern. So habe ich bekannte, aber auch relativ unbekannte Frauen und Männer mit ungewöhnlichem Schicksal eingeladen, mir vor einer diskreten Kamera von ihren Erfahrungen, Irrtümern, wesentlichen Einflüssen, Glücksmomenten und Nöten zu berichten. Daraus habe ich Monologe montiert, die intime Einblicke in die Versuche unterschiedlichster Charaktere und Begabungen bieten, ihr Leben in der Polarität dieses merkwürdigen Sterns würdig zu meistern."

Über alle Protagonisten hätte es bisher noch keine Filme, gegeben, in denen sie ihre Entwicklung selbst schilderten, erzählt Heller. "In den Fällen von Oscar Bronner oder Alfred Gusenbauer schienen mir diese Aufzeichnungen schon aus historischen Gründen, wegen ihrer Bedeutung für Österreich, eine Notwendigkeit, in den anderen Fällen (Prof. Stiefels umfassendes Wissen über den Spekulanten Camillo Castiglioni, der sogenannten Jahrhundertköchin Johanna Maier, Erich Rietenauers Jahre im Hause Mahler-Werfel sowie der legendären Hebamme Erika Pichler), wäre es sogar sträflich, ihre einzigartigen Erfahrungen nicht an andere weiterzugeben", so Heller.

Die Ausstrahlungstermine der ersten Staffel

1. November, 20.15 Uhr: Erich Rietenauer - Eine Kindheit im Hause Alma Mahler-Werfel

24. Dezember, 20.15 Uhr: Naturheilerin Erika Pichler

25. Dezember, 20.15 Uhr: Spitzenköchin Johanna Maier

6. Jänner, 20.15 Uhr: ehem. Bundeskanzler Alfred Gusenbauer Frühjahr 2014: Zeitungsmacher Oscar Bronner und Wirtschaftshistoriker Dieter Stiefel

Alle Folgen von "André Hellers Menschenkinder" sind nach der TV-Ausstrahlung auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

