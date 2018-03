MediaWatch-Politikerranking: Wer hat die Top-Medienpräsenz?

Wöchentlich im Politik-Channel von APA-OTS: die Top 20 der österreichischen Politikerinnen und Politiker - Stronach, Steidl und Spindelegger aktuell vorne

Wien (OTS) - Ab sofort ist das aktuelle wöchentliche Präsenzranking heimischer Politikerinnen und Politiker auf

http://www.ots.at/ranking/art/top/politik kostenlos abrufbar.

MediaWatch erstellt das Ranking aufgrund der Anzahl der Nennungen von Politikerinnen und Politikern in allen österreichischen Tageszeitungen im Verlauf der vergangenen Woche. Die aktuellen Daten zeigen, wer die mediale Bühne von 18.10.2013 bis 24.10.2013 am stärksten nutzen konnte, wer zurückgefallen ist und wer sich gegenüber letzter Woche neu positionieren konnte.

Die stärkste Medienpräsenz verzeichnete in der vergangenen Woche Frank Stronach. Er gab bekannt, dass er am 29.Oktober ins Parlament einziehen wolle, sich aber spätestens in eineinhalb Jahren aus der Politik verabschieden werde. Stronach möchte danach "nur noch als Berater zur Verfügung" stehen. Erneut bedauerte Stronach das Verhalten der freien Abgeordneten Monika Lindner.

Auf Platz zwei lag Walter Steidl (SPÖ), er war somit der höchste Neueinstieg im Ranking. Steidl, der neugewählte Vorsitzende der Salzburger SPÖ, sorgte mit seinen Gehaltsforderungen für heftige Kritik: Zusätzlich zu seinem Gehalt als Landtagsklubobmann von 7752 Euro brutto forderte Steidl eine finanzielle Entschädigung von 2000 Euro brutto für seine Tätigkeit als Parteichef. Die SPÖ willigte in die Forderungen ein, Steidl ortet eine "Neiddebatte".

