FP-Frank: Sozialwohnungen müssen wieder leistbar werden

Stadt Wien tut viel zu wenig

Wien (OTS/fpd) - In nur zwei Jahren, zwischen 1923 und 1925 wurden in Wien stolze 25.000 Wohnungen errichtet. Heute schafft die Stadt gerade einmal rund 3000 im Jahr, trotz weit fortgeschrittener technischer Voraussetzungen und zudem massiv wachsendem Bedarf durch das Bevölkerungswachstum sowie exorbitanter Gebührenerhöhungen, kritisiert heute die Wohnbausprecherin der FPÖ-Wien, LAbg. Henriette Frank. Der soziale Wohnbau verdiene diesen Namen außerdem längst nicht mehr, denn wenn 50 Prozent der Wohnbeihilfe im Gemeindebau benötigt werde, könnten diese Wohnungen wohl nicht mehr als leistbar bezeichnet werden.

Über 30.000 Menschen müssen jahrelang auf Sozialwohnungen warten. Wenn nun SPÖ-Bürgermeister Häupl immer wieder ankündige, es würden 10.000 Wohnungen im Jahr gebaut, so stelle sich hier die berechtigte Frage, wo? "In Wien nämlich nicht", sagt Frank, "jene Wohnungen, die gebaut werden sind zusätzlich noch viel zu teuer, weil sie zum Gutteil über viel zu luxuriöse Ausstattung verfügen. Am Fall Rosensteingasse wird deutlich, dass auch bei Sanierungen nach Abschluss der Arbeiten die soziale Verträglichkeit nicht mehr gewährleistet ist und die Menschen nun ausziehen müssen, weil sie sich die neuen, höheren Mieten nicht mehr leisten können."

Frank fordert daher abschließend: "Jene Leute, die den sozialen Wohnbau brauchen, müssen zum einen selbstverständlich eine entsprechende Wohnung in absehbarer Zeit bekommen und sich diese zum anderen auch leisten können." (Schluss) hn

