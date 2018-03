ÖVP - T E R M I N E

MONTAG, 28. Oktober 2013 09:00 BM Dr. Beatrix Karl eröffnet die 16. Internationale Staatsanwälte-Tagung (Hotel Hilton Danube, Handelskai 269, 1020 Wien) 18:00 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas referiert bei der Fachverbandsausschuss-Sitzung der Finanzdienstleister u.a. über die CRD IV-Regelung für Wertpapierfirmen (Sky-Lounge WKÖ, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien) DIENSTAG, 29. Oktober 2013 10:00 Konstituierende Sitzung des Nationalrates der XXV. Gesetzgebungsperiode mit Angelobung der Abgeordneten und Wahlen des Nationalratspräsidiums (Parlament, 1017 Wien) 18:00 MEP Heinz K. Becker bei einem Empfang der türkischen Botschaft (Prinz Eugen-Straße 40, 1040 Wien) 18:30 BM Dr. Beatrix Karl bei der WKÖ Steiermark Handelsmerkur-Gala (Aula der alten Universität, Hofgasse 14, 8010 Graz) MITTWOCH, 30. Oktober 2013 12:30 MEP Heinz K. Becker und ÖSB-Bundesobmann Dr. Andreas Khol mit dem Bundesvorstand des Österreichischen Seniorenbundes beim Drei-Länder-Treffen mit CDU/CSU Seniorenunion und Südtiroler Volkspartei Senioren (Ringhotel Krone, Friedrichshafen, Deutschland, bis 31.10.) 13:30 BM Dr. Maria Fekter im Rahmen des Pioneers Festivals zu Gast bei 21st Austria (Hofburg, Josefsplatz, 1010 Wien) 20:15 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Programmparty von ProSieben, Sat.1 und PULS 4 (Hofburg, 1010 Wien) DONNERSTAG, 31. Oktober 2013 07:30 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der traditionellen Kranzniederlegung zu Allerheiligen (Zentralfriedhof, Simmeringer Hauptstraße 234, 1110 Wien) 08:00 BM Mag. Johanna Mikl-Leitner bei einer Gedächtnismesse der Landespolizeidirektion Wien (Stiftskaserne, Stiftgasse, 1070 Wien) 08:30 EP-Vizepräsident Mag. Othmar Karas besucht am Weltspartag mehrere Banken in Wien und NÖ 08:30 BM Dr. Reinhold Mitterlehner und ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf absolvieren Bankenbesuche aus Anlass des Weltspartages (Wien) 18:30 BM DI Nikolaus Berlakovich nimmt an der Lotterien-Gala "Nacht des Sports" teil (Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky- Platz 1, 1220 Wien) StS Dr. Reinhold Lopatka beim "Visegrad 4"-Außenministertreffen (Ungarn, Slowakei, Tschechische Republik, Polen), zum Thema "Westbalkan" mit den Außenministern der Westbalkanstaaten und der Türkei, Außenministertreffen der Zentraleuropäischen Initiative – ZEI (Budapest/Gödöllö, Ungarn) SAMSTAG, 2. November 2013 14:00 ÖVP-Klubobmann Karlheinz Kopf bei der Generalversammlung des Vorarlberger Blasmusikverbandes (6951 Lingenau)

