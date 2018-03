Lebenslauf des neuen ÖVP-Nationalratsabgeordneten Mag. Andreas Zakostelsky

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Über die Bundesliste (Platz 6) zieht Mag. Andreas Zakostelsky als neuer Abgeordneter der ÖVP in den Nationalrat ein. Der in Graz aufgewachsene Top-Manager ist seit 25 Jahren in der heimischen Finanzwirtschaft tätig. Nachstehend der Lebenslauf des neuen Mandatars, der bei der konstituierenden Nationalratssitzung am 29. Oktober angelobt wird:

Andreas Zakostelsky wurde am 26. Mai 1962 in Sydney (Australien) geboren und wuchs in Graz auf. Zakostelsky studierte in Graz Rechtswissenschaften; seine berufliche Laufbahn startete er danach in der Raiffeisenbank Graz. Es folgten rasch mehrere Karriereschritte in der Bankenbranche, wo Zakostelsky umfangreiche praktische Erfahrungen in der Finanzwirtschaft sammeln konnte.

2002 setzte Zakostelsky den Schritt nach Wien und gleichzeitig ins Top-Management bei Raiffeisen Capital Management. Neben Erfolgen in der Vermögensverwaltung setzte Zakostelsky in dieser Zeit bereits weitsichtige Akzente zur Gestaltung der privaten Altersvorsorge. 2008 wechselte Andreas Zakostelsky in den Bereich der betrieblichen Altersvorsorge. Er wurde Vorsitzender des Vorstandes der Valida Holding AG; 2010 erfolgte die Wahl zum Obmann des Fachverbandes der Pensionskassen in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO).

Andreas Zakostelsky ist verheiratet und hat drei Kinder. Er ist regelmäßig in der heimatlichen Steiermark anzutreffen, insbesondere in Graz und Altaussee. Den Steirern verleiht Zakostelsky eine starke Stimme, vor allem als Obmann des Vereins der Steirer in Wien. (Schluss)

