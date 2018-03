Lebenslauf des neuen niederösterreichischen ÖVP-Nationalratsabgeordneten Georg Strasser

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Über den niederösterreichischen Wahlkreis Mostviertel zieht Dipl. Ing. Georg Strasser als neuer Abgeordneter der ÖVP in den Nationalrat ein. Nachstehend der Lebenslauf des neuen Mandatars, der bei der konstituierenden Nationalratssitzung am 29. Oktober angelobt wird:

Georg Strasser wurde am 29. Juni 1971 geboren. Nach der Volksschule in Nöchling und der Hauptschule in Waldhausen in Oberösterreich absolvierte er das Francisco Josephinum, wo er 1990 die Matura ablegte. Anschließend studierte er Lebensmittel- und Biotechnologie an der Universität für Bodenkultur (Diplomprüfung 1998).

Seit 1999 ist Strasser Landwirt. Von 2005 bis 2008 war er zudem Geschäftsführer des Instituts für Nachhaltigkeit in Yspertal.

Der neue Mandatar ist seit 2009 Bürgermeister der Marktgemeinde Nöchling sowie Bezirksobmann des Gemeindevertreterverbands der ÖVP in Melk.

Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

