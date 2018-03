BCG wird mit dem "Meritus: lesbisch schwul ausgezeichnet" prämiert

Wien (OTS) - Die Boston Consulting Group (BCG) ist der diesjährige Preisträger des "Meritus: lesbisch schwul ausgezeichnet". Die international führende Strategieberatung erhielt die Auszeichnung für das besondere Engagement und Unterstützung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung. "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung", sagt Dr. Hannes Pichler, Partner bei BCG und Leiter des Wiener Büros. "Vielfalt und das Fördern von herausragenden Talenten stehen bei uns an erster Stelle in allen Bereichen. Besonders wichtig ist uns dabei, ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld und eine völlige Gleichstellung aller Mitarbeiter sicher zu stellen."

Bereits seit 1997 engagiert sich die Boston Consulting Group aktiv über das LGBT-Netzwerk (lesbian, gay, bisexual und transgender) für lesbische, schwule, bisexuelle und transgender Talente. Das LGBT-Netzwerk wurde vor mehr als 15 Jahren gegründet, um Beratern und Beraterinnen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung Unterstützung zu bieten. Mittlerweile hat das Netzwerk Mitglieder aus allen Regionen der Welt und aus den unterschiedlichsten Industriesparten. Neben der globalen Vernetzung der Mitglieder dient das LGBT-Netzwerk auch dem Zweck, die wichtigsten LGBT-Themen innerhalb von BCG öffentlich zu machen.

Im Rahmen des LGBT-Netzwerk bietet BCG den Mitgliedern sowohl Unterstützung durch ein Mentoren-Programm als auch eine stärkere Vernetzung innerhalb des Unternehmens durch spezifische regionale und globale Veranstaltungen. Darüber hinaus setzt das LGBT-Netzwerk auch im Recruiting und der Karriere-Entwicklung Akzente, um die Weiterentwicklung jedes Einzelnen zu ermöglichen.

Sechs Organisationen nominiert

Eine siebenköpfige Jury hatte sechs Organisationen für den Preis "Meritus: lesbisch schwul ausgezeichnet" nominiert. In der Kategorie bis 250 Mitarbeiter standen die Boston Consulting Group, Brainworker und der International Bookstore auf der Shortlist und in der Kategorie über 250 Mitarbeiter Baxter, das BFI Wien und die Med-Uni Wien. Der Meritus-Preis wird von österreichischen Unternehmen, vom Bund, den Ländern und den Sozialpartnern unterstützt. Seit 2009 wird die Auszeichnung von der Organisation Austrian Gay Professionals (AGPRO) und Queer Business Women (QBW) vergeben.

The Boston Consulting Group (BCG) ist eine internationale Managementberatung und weltweit führend auf dem Gebiet der Unternehmensstrategie. BCG unterstützt Unternehmen aus allen Branchen und Regionen dabei, Wachs-tumschancen zu nutzen und ihr Geschäftsmodell an neue Gegebenheiten anzupassen. In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt BCG individuelle Lösungen. Gemeinsames Ziel ist es, nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu schaffen, die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu steigern und das Geschäftsergebnis dauerhaft zu verbessern. BCG wurde 1963 von Bruce D. Henderson gegründet und ist heute an 78 Standorten in 43 Ländern vertreten. Das Unternehmen befindet sich im alleinigen Besitz seiner Geschäftsführer. In Deutschland und Österreich erwirtschaftete BCG im Jahr 2012 mit 1.060 Beraterinnen und Beratern einen Umsatz von 490 Millionen Euro. Für weitere Informationen: www.bcg.at

In ihrem Internetportal bcgperspectives.com bündelt die Boston Consulting Group alle unternehmenseigenen Studien, Kommentare, Grafiken und Videos und stellt sie online zur Verfügung. Neben Publikationen zu aktuellen Wirtschafts- und Unternehmensthemen beinhaltet die Plattform auch Veröffentlichungen aus der 50-jährigen Unternehmensgeschichte. Das Onlineportal findet sich unter www.bcgperspectives.com.

Rückfragen & Kontakt:

The Boston Consulting Group

Mag. Katharina Sacken

sacken.katharina @ bcg.com

Tel: 0043 1 537 56 81 63