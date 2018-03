Stronach/Lintl: Regierung muss Warnungen der Pensionskommission ernst nehmen

Team Stronach fordert Anreize für ältere Menschen und Umsetzung eines fairen Pensionskontos

Wien (OTS) - Die künftige Team Stronach Nationalratsabgeordnete Dr. Jessi Lintl fordert von der neuen Bundesregierung rasche Maßnahmen, um die Pensionen auch für die Zukunft zu sichern. "Die Warnungen der Pensionskommission, wonach das faktische Pensionsantrittsalter bis 2060 nur um zweieinhalb Jahre auf 61 Jahre ansteigen wird und bereits im Jahr 2016 eine Finanzierungslücke von fünf Milliarden Euro droht, sind ein Alarmsignal. Wenn das Pensionssystem für uns und unsere Kinder noch funktionieren soll, müssen wir sofort Maßnahmen einleiten, um es langfristig zu erhalten", so Lintl.

"Das aktuelle System ist unfair und intransparent", so Lintl, die auf das Pensionsmodell des Team Stronach verweist: "Für alle Arbeitnehmer sollen gleiche Pensionsregeln gelten. Das Team Stronach will, dass Möglichkeiten und Anreize für ältere Menschen geschaffen werden, um länger im Berufslaben aktiv zu bleiben."

In weiterer Folge müsse ein faires Pensionskonto eingeführt werden, so Jessi Lintl. "Ein Pensionskonto ermöglicht jedem selbst zu entscheiden, wann er in Pension gehen will. Auch die Pensionshöhe ist dadurch transparent und hilft, die individuelle Lebensplanung in Eigenverantwortung zu steuern. Durch das faire Pensionskonto wird die Eigenverantwortung gestärkt, das System langfristig erhalten und ein früher Pensionsantritt unattraktiv. Dafür braucht es jedoch begleitende Maßnahmen bei der Gesundheit und der Bildung der Arbeitnehmer", betont die künftige Team Stronach Nationalratsabgeordnete.

