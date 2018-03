ORF SPORT + mit Tennis und Handball live

Am 26. und 27. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Samstag, dem 26. Oktober 2013, in ORF SPORT + sind die Höhepunkte von den Europa-League-Spielen Racing Genk - SK Rapid Wien und FC Red Bull Salzburg - Standard Lüttich um 17.15 Uhr, vom World Masters Latin in Innsbruck um 20.15 Uhr, vom DTM-Rennen in Hockenheim um 22.15 Uhr und von Tag acht der Crocodile Trophy um 23.10 Uhr.

Die Live-Übertragungen von den Finalspielen beim Swiss Indoors Basel um 14.25 Uhr und beim Valencia Open 500 um 16.00 Uhr, vom Handball-Liga-Austria-Match Moser Medical UHK Krems - Raiffeisen Fivers WAT Margareten um 18.00 Uhr und vom Handball-EM-Qualifikationsspiel der Frauen Österreich - Ukraine um 20.15 Uhr, die Höhepunkte vom MotoGP-Rennen in Australien um 22.00 Uhr, aus der 15. Runde der "Heute für Morgen" Ersten Liga um 22.55 Uhr und von Tag neun der Crocodile Trophy um 23.10 Uhr sowie das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 14.15 und 19.45 Uhr sind die Programmhighlights am Sonntag, dem 27. Oktober.

Am traditionsreichen World Masters Latin 2013 in Innsbruck nahmen einige der besten Paare der Welt teil. Fünf der 25 Paare waren aus Österreich. Den Sieg holten sich die amtierenden Latein-Weltmeister Riccardo Cocchi und Yulia Zagoruychenko aus den USA. Auf Platz zwei tanzten sich Andrej Skufca und Melinda Törökgyörgy aus Slowenien, Dritte wurden Filippo Di Stefano und Daria Chesnokova aus den USA. Als bestes österreichisches Paar landeten Michele Prioletti und Julia Polai auf Platz 13.

In die Siegerliste des "Swiss Indoors Basel" haben sich schon Tennislegenden wie Björn Borg, Ivan Lendl, John McEnroe, Boris Becker, Stefan Edberg und Pete Sampras eingetragen. Den Rekord an Siegen hält mit fünf aber Lokalmatador Roger Federer, der in jungen Jahren auch schon als Ballbub in Basel im Einsatz war. Im vergangenen Jahr siegte der Argentinier Juan Martin Del Potro im Finale gegen Federer mit 6:4, 6:7 und 7:6. Kommentator ist Andreas Du-Rieux.

2009 bekam das Valencia Open einen neuen Platz im ATP-Terminkalender. Statt im Frühjahr findet das Turnier jetzt im Herbst statt. Die besten Spieler der Welt nutzen es deshalb gerne als Qualifikationsmöglichkeit für die Barclays ATP World Tour Finals. 2012 hieß der Sieger David Ferrer. Der Spanier siegte im Finale gegen den Ukrainer Alexander Dolgopolow mit 6:1, 3:6 und 6:4. Kommentator ist Andreas Du-Rieux.

Nichts zu holen gab es zuletzt für Moser Medical UHK Krems bei Meister Alpla HC Hard. Die Niederösterreicher mussten sich klar mit 18:28 geschlagen geben. Die Fivers und die SG Insignis Handball Westwien trennten sich in der 8. HLA-Runde nach einem packenden Wiener Derby mit 28:28. Die Fivers sind weiterhin als einzige Mannschaft noch ohne Niederlage. Kommentator ist Johannes Hahn.

Am Donnerstag startet Österreichs Frauen-Nationalteam in die Qualifikation für die Europameisterschaft 2014 in Kroatien/Ungarn. Erster Gegner am Donnerstag auswärts in Roskilde ist der haushohe Favorit Dänemark, am Sonntag empfangen die Österreicherinnen in Krems die Ukraine. Teamchef Herbert Müller sieht zumindest einen Zweikampf um den zweiten Platz, Dänemark ist für ihn der klare Favorit:

"Dänemark ist natürlich haushoher Favorit, sie sind auf jeder Position doppelt und dreifach mit Weltklassespielerinnen besetzt, haben extrem gute Flügelspielerinnen und bestrafen jeden technischen Fehler gnadenlos. Aber dahinter wird es ein offener Kampf zwischen der Ukraine, Litauen und Österreich. Kommentator ist Johannes Hahn.

Details unter presse.ORF.at.

(Stand vom 25. Oktober, kurzfristige Programmänderungen möglich)

