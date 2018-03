44. Wiener Gemeinderat (1)

Fragestunde

Wien (OTS) - Der Gemeinderat startete um 9.00 Uhr mit einer Gedenkminute an den ehemaligen Wiener Umweltstadtrat und Nationalratsabgeordneten Dr.h.c. Peter Schieder. Im Anschluss daran erfolgte die Fragestunde.

Die erste Anfrage richtete GR Mag. Günter Kasal (FPÖ) an Bgm. Dr. Michael Häupl (SPÖ). In dieser ging es um "Ungereimtheiten" bei der Entsorgung des Bauschuttes des Josef-Afritsch-Heimes im Hörndlwald. Dieser sei ungeprüft im Lainzer Tiergarten als Unterlage für Forstwege verwendet worden. Der Bürgermeister erklärte, es sei Fakt, dass es mehrere Proben des verwendeten Bauschuttmaterials gegeben habe. Es sei nicht nur rechtskonform, sondern auch vernünftig gehandelt worden. Da er keine Verfehlungen erkenne, könne er auch keine Maßnahmen veranlassen.

Die zweite Anfrage stellte GR Christoph Peschek (SPÖ). Er wollte von StRin Sandra Frauenberger (SPÖ) mehr über das Willkommensprogramm für MigrantInnen "Start.Wien" wissen. Die Stadträtin wies darauf hin, dass es ein kleines Jubiläum für das "große und breit angelegte" Programm gebe. Das Niederlassungs-Begleitungsprogramm "Start.Wien" gebe es nunmehr seit fünf Jahren. Die Idee dahinter sei, NeuzuwanderInnen von Beginn an in ihrer "Integrationsbiografie" zu begleiten und zu unterstützen. Denn je besser diese sich orientieren könnten und in der Stadt Bescheid wüssten, umso besser sei auch deren Start. Die Menschen erhielten eine auf ihre Lebens- und Bildungssituation maßgeschneiderte Unterstützung. Mit dem Willkommensprogramm einher gehe ein Orientierungsgespräch sowie eine Integrationsvereinbarung. Dazu komme ein Bildungspass, der mitunter einen Sprachgutschein in der Höhe von 300 Euro enthalte. Seit Bestehen von "Start.Wien" hätten über 15.000 Personen diesen Bildungspass bekommen.

In der dritten Anfrage wollte GR Dr. Wolfgang Aigner (Klubungebundener Mandatar) von Vizebürgermeisterin Mag.a Maria Vassilakou (Grüne) wissen, ob die Zufahrt zu einer geplanten Wohnhausanlage über den Hockepark geführt werden solle. Die Stadträtin betonte, dass die Basis des angesprochenen Plandokumentes bereits 2006 auch mit den Stimmen der ÖVP und somit auch jener Aigners, jedoch gegen die Stimmen der Grünen im Gemeinderat beschlossen worden sei. Bebauungen, die in diesem Fall nun erfolgen würden, fielen in den Zuständigkeitsbereich des Bezirkes, des Stadtgartenamtes sowie der MA 37 und nicht in jenen der Planungsstadträtin. (forts.) tai/ joh

