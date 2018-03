OTTO und WOMAN verleihen den 1. Österreichischen Mode & Lifestyle Blog-Award an VIENNA WEDEKIND

Aus 124 teilnehmenden Blogs wurden die Gewinner gekürt:

124 teilnehmende Blogs, rund 5.000 abgegebene User-Votings, über 3.000 Facebook-Likes und eine würdige Gewinnerin: das ist die erfreuliche Bilanz des 1. Österreichischen Mode & Lifestyle Blog-Award, der in diesem Jahr von OTTO ins Leben gerufen wurde und von WOMAN, Österreichs größtem Frauen- & Lifestyle-Magazin, unterstützt wurde

VIENNA WEDEKIND überzeugte die Fachjury durch Inhalt, Bilder und Aufmachung und belegt somit den ersten Platz, auf dem zweiten Platz folgen die Blogger von BROKEN COOKIES, den dritten Platz belegt der Blog DARIADARIA

Erfolgreich ist der 1. Österreichische Mode & Lifestyle Blog-Award vor kurzem zu Ende gegangen. Ziel des neuen Blog-Awards von OTTO war es, jungen und ambitionierten Bloggerinnen und Bloggern in Österreich eine Bühne bieten, um sich selbst, ihren Blog sowie ihre Expertise und kreativen Leistungen rund um die Themen Mode, Beauty und Lifestyle einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren.

124 Blogs haben teilgenommen und um den Einzug in die durch User-Votings generierten Top 10 gekämpft. "Die große Anzahl an teilnehmenden Blogs freut uns sehr und zeigt das große Interesse innerhalb der Szene an unserem Blog-Award", freut sich Mag. Georg Glinz, Bereichsleiter Marketing bei OTTO Österreich. "Wir konnten einen interessanten Mix an unterschiedlichen Blogs zur Teilnahme animieren, das Teilnehmerfeld bestand aus zahlreichen renommierten, etablierten Blogs und tollen Newcomern. Am Ende gab es einen eindeutigen Jury-Entscheid für VIENNA WEDEKIND"

Die Gewinner des 1. Österreichischen Mode & Lifestyle Blog-Awards:

1. Platz: Vienna Wedekind http://viennawedekind.blogspot.co.at 2. Platz: Broken Cookies http://www.broken-cookies.com 3. Platz: Daria Daria http://www.dariadaria.com 4. Platz: Novelstyle http://novelstyle.blogspot.co.at 5. Platz: Chic Cholee http://www.chicchoolee.com 6. Platz: Collected by Katja http://www.collectedbykatja.com 7. Platz: Violet Fleur http://www.violetfleur.com 8. Platz: Passion For Fashion http://anna-passion-for-fashion.blogspot.co.at 9. Platz: Esmeraldaa http://www.esmeraldaa.at 10. Platz: Pretty Clover http://www.prettyclover.blogspot.com

VIENNA WEDEKIND überzeugte die Fachjury

Die Fachjury des Mode & Lifestyle Blog-Awards hat die bestplatzierten Blogs nach den Kriterien "Inhaltliche Kompetenz", "Layout & Design", "Content", "Interaktion" und "Kreativität" bewertet, VIENNA WEDEKIND ging als eindeutiger Sieger aus dieser Bewertung hervor.

Hinter VIENNA WEDEKIND steht die Schauspielerin und Fotografin Carola Pojer, die ihren Blog nach ihrem Vorbild, dem Schriftsteller, Dramatiker und Schauspieler Frank Wedekind, benannt hat. Bereits seit 2011 gibt die 27-jährige Bloggerin Einblicke in ihr Leben als Schauspielerin und Fashion-Liebhaberin. Sie berichtet über Kostümproben, Filmpremieren und Fashion-Weeks, fotografiert Stills und postet ihre Outfits und modischen Entdeckungen.

Weitere Informationen finden Sie auf www.ottoversand.at/blogaward-2013

OTTO Österreich mit Sitz in Graz ist ein Tochterunternehmen der weltweit größten Versandhandelsgruppe. 1949 in Deutschland gegründet, ist die Otto Group heute eine weltweit agierende Handels- und Dienstleistungsgruppe mit rund 53.800 Mitarbeitern (Stand Februar 2013). Die Gruppe ist mit 123 wesentlichen Unternehmen in mehr als 20 Ländern Europas, Nord- und Südamerikas und Asiens präsent. Ihre Geschäftstätigkeit erstreckt sich auf die drei Segmente Multichannel-Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Service. Im Geschäftsjahr 2012/13 (28. Februar) erwirtschaftete die Otto Group einen Umsatz von 11,8 Milliarden Euro. Sie ist weltweit größter Online-Händler für Fashion und Lifestyle und weltweit zweitgrößter Online-Händler mit dem Endverbraucher (B2C).

