Nextant Aerospace unterzeichnet Vertrag im Wert von 202,5 Millionen US-$ über 400XTi-Konvertierung mit Travel Management Company

London (ots/PRNewswire) -

Nextant Aerospace soll gesamte Hawker 400XP-Flotte von TMC konvertieren

Konvertierungsvertrag gilt für bis zu 50 Flugzeuge mit einem Wert von 202,5 Millionen US-$.

Damit sind über 100 Flugzeuge, was rund 20 % der in Betrieb befindlichen BE 400A/XP-Flotte entspricht, für die Wiederaufarbeitung durch Nextant vorgesehen

Nextant Aerospace ("Nextant"), Hersteller des Nextant 400XTi, dem einzigen wiederaufgearbeiteten Geschäftsflugzeug [http://www.nextantaerospace.com] der Welt, hat heute eine Vereinbarung mit Travel Management Company Ltd ("TMC") über die Konvertierung der gesamten Hawker 400XP-Flotte von TMC bekannt gegeben. TMC ist ein führender Anbieter von Geschäftsflugdiensten mit leichten bis mittelgrossen Charterflugzeugen. Die Vereinbarung gilt für die 400XTi-Konvertierung von bis zu 50 Flugzeugen und hat damit einen Wert von 202,5 Millionen US-$.

Bedeutung des Auftrags

Der Auftrag von TMC bedeutet, dass Nextant nun über feste Verbindlichkeiten zur Konvertierung von über 100 Flugzeugen verfügt, was rund 20 % der in Betrieb befindlichen 400A/XP-Flotte entspricht. "Der TMC-Vertrag ist mehr als nur eine weitere Unterstützung des Nextant 400XTi", erklärte Nextant-Präsident Sean McGeough. "Es ist die Anerkennung seitens TMC, einem der grössten kommerziellen Betreiber von Geschäftsflugzeugen im Lande, dass das 400XTi den betrieblichen Anforderungen der Firma entspricht und gleichzeitig zu ihrer künftigen Expansion beitragen kann. Die Umstellung auf die neue 400XTi-Flotte bietet ausserdem einen besseren Restwert in Bezug auf die bestehende Flotte. Mit der vorgesehenen Wiederaufarbeitung von über 20 % der Flotte von Beechjet 400A/Hawker 400XP durch Nextant erreicht der Markt einen Wendepunkt, ab dem Wiederaufarbeitung als langfristige Lösung für Wettbewerbsfähigkeit und Wert akzeptiert wird."

Das geschäftliche Szenario

Die Vereinbarung reiht sich in die Bemühungen von TMC ein, die bemerkenswerte Reputation der Firma für hervorragenden Service weiter auszubauen. Präsident Scott Wise erklärte die Wahl des 400XTi so: "In dem stark umkämpften Chartermarkt haben wir gelernt, dass der Schlüssel zum Erfolg ein gut abgerundetes Angebot ist, das alle wichtigen Kategorien abdeckt - Wert, Leistung und Komfort des Passagiers. Wir haben recherchiert und dabei ist klar geworden, dass wir mit dem 400XTi in den kommenden Jahren die Nase vor der Konkurrenz haben. Das 400XTi bietet gegenüber unseren vorherigen Flugzeugen 50 % mehr Reichweite und 30 % geringere Betriebskosten. Diese Kombination erhöht unsere Einsatzfähigkeit erheblich und erlaubt uns, einen grösseren Kundenstamm zu bedienen."

Jay Heublein, leitender Vizepräsident für globalen Verkauf & Marketing bei Nextant, sagte: "Scott Wise und sein Team bei TMC haben eines der am meisten respektierten und bewunderten Unternehmen der Branche aufgebaut. Sie sind dafür bekannt, Schwerpunkte auf wichtige Bereiche des Kundenerlebnisses und der betrieblichen Integrität zu legen - was sich in der Platin-Sicherheitsbewertung von ARG/US zeigt - und dies macht die Wahl des 400XTi besonders signifikant. TMC bekommt damit ein nachhaltiges Flugzeugmodell, das eine taugliche Geschäftslösung für die nächsten Jahrzehnte darstellt."

Nextant Aerospace

Nextant Aerospace wird als erstes Unternehmen der Welt anerkannt, das die Wiederaufarbeitung von Flugzeugen in den Markt für Geschäftsflugzeuge eingeführt hat. Das Nextant 400XTi ist ein komplett umgebauter Beechjet 400A/XP mit Williams FJ44-3AP-Motoren und der Bordelektronik Rockwell Collins Pro Line 21(TM). Das erneuerte Flugzeug bekommt ausserdem aerodynamische Verbesserungen und eine verbesserte Motoraufhängung mit umgearbeiteten Gondeln und Pylonen. Das 400XTi wird mit einer kompletten zweijährigen Garantie geliefert. Der Kundendienst erfolgt durch ein globales Netz eigener und autorisierter Servicecenter. Die 2007 gegründete Firma Nextant ist in Cleveland, Ohio, ansässig. Nextant ist eine Firma mit direktionalem Luftfahrtkapital. Für nähere Informationen besuchen Sie bitte http://www.nextantaerospace.com, folgen Sie uns auf Facebook oder Twitter (@nextantaero) oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn.

Informationen zu Travel Management Company

Mit einer Flotte von 68 Geschäftsflugzeugen vom Typ Hawker 400 und 800 ist TMC der grösste im Privatbesitz befindliche Anbieter von privaten Flugdiensten mit leichten und mittelgrossen Charterflugzeugen und Zugang zu über 5500 Flugplätzen in Nordamerika. Aufbauend auf dem Prinzip, dass private Geschäftspassagiere etwas Besseres verdienen, hat TMC schnell einen Ruf für Wert und Qualität aufgebaut. Mit standardmässigen Betriebsabläufen der Flugindustrie und einer Platin-Sicherheitsbewertung von ARG/US bietet die Firma zuverlässigen, beständig hervorragenden Kundendienst in so gut wie neuen Flugzeugen an jedem Tag des Jahres. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von TMC unter http://www.tmcjets.com.

Medienkontakt Richard Thomas Leiter Kommunikation +44(0)7904-950-841 media@nextantaerospace.com Elizabeth Ricci Kundenerlebnis-Managerin +1-216-797-8221 elizabeth@nextantaerospace.com