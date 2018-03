CNOOC Limited veröffentlicht betriebliche Schlüsselkennzahlen des 3. Quartals

Hongkong (ots/PRNewswire) - CNOOC Limited ist erfreut, seine betrieblichen Schlüsselkennzahlen des dritten Quartals 2013 zu veröffentlichen.

Im Laufe des Quartals stieg die Nettoproduktion des Unternehmens im Jahresvergleich (Year-over-Year, YOY) um 17,8 % auf einen Gesamtwert von 103,4 Millionen Barrel BOE (Erdöläquivalent). Der Anteil von Nexen belief sich dabei auf 16,1 Millionen BOE. Bei Ausserachtlassung des Anteils von Nexen blieb die Nettoproduktion des dritten Quartals 2013 im Jahresvergleich praktisch unverändert.

Insgesamt stiess das Unternehmen im dritten Quartal auf 5 neue Vorkommen und führte 15 erfolgreiche Aufschlussbohrungen durch. Vor der Küste Chinas stiessen wir auf 2 neue Vorkommen und führten 10 erfolgreiche Aufschlussbohrungen durch. Bei Luda 5-2 North handelt es sich um einen neuen Fund mittlerer Grösse und bei Kenli 9-5/9-6 um eine nachgewiesene Erdöl- und Erdgasstruktur mittlerer Grösse. Im Ausland stiess das Unternehmen zwischenzeitlich auf 3 neue Vorkommen und führte 5 erfolgreiche Aufschlussbohrungen durch.

Am 18. September 2013 erfolgte der Börsengang von CNOOC Limited an der Toronto Stock Exchange (TSX), womit das Unternehmen sein fortwährendes Engagement für Transparenz und gute Corporate Governance unter Beweis stellt.

Der Anstieg des Produktionsvolumens wirkte sich in erheblichem Umfang auf die ungeprüften Erdöl- und Erdgasumsätze des Unternehmens aus, die nunmehr auf etwa 56,14 Milliarden RMB beziffert werden und im Jahresvergleich um 15,9 % gestiegen sind. Der im Durchschnitt erzielte Ölpreis des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 1,5 % auf 106,26 USD pro Barrel, während der im Durchschnitt erzielte Gaspreis des Unternehmens im Jahresvergleich um 6,9 % auf 5,43 USD pro Tausend Kubikfuss sank.

Bei Ausserachtlassung der Beiträge von Nexen belief sich der Investitionsaufwand des Unternehmens im dritten Quartal auf etwa 17,7 Milliarden RMB. Im Jahresvergleich entspricht dies einer Steigerung von 18,2 %, die in erster Linie auf die höhere Anzahl von Erschliessungsprojekten zurückzuführen ist. Im dritten Quartal 2013 lag Nexens Investitionsaufwand bei etwa 4,7 Milliarden RMB.

Li Fanrong, der Chief Executive Officer des Unternehmens, erklärte:

"Ich bin sehr zufrieden darüber, dass das Unternehmen bei der Erkundung neuer Vorkommen im dritten Quartal erhebliche Fortschritte erzielt hat. Die Neuentdeckung Luda 5-2 North und die erfolgreiche Aufschlussbohrung Kenli 9-5/9-6 haben in besonderem Masse zur weiteren Erhöhung der Bohai-Reserven beigetragen und werden uns die nachhaltige Erschliessung in Zukunft erleichtern."

