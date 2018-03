M. Ehrenhauser zu Budget-Abstimmung: "Erpressungsmethode von Barroso ist inakzeptabel"

Straßburg (OTS) - Das Plenum des EU-Parlaments stimmte heute für die Annahme des Berichtigungshaushaltes 6 und damit für die Auszahlung von 2,7 Milliarden Euro. Das Parlament folgte damit der Forderung der EU-Kommission, die ankündigte, Mitte November zahlungsunfähig zu sein, wenn die Auszahlung der 2,7 Milliarden Euro nicht im Dringlichkeitsverfahren angenommen wird.

Der fraktionsfreie EU-Abgeordnete Martin Ehrenhauser - Mitglied des Haushaltskontrollausschusses - stimmte dagegen. Seine Begründung: "Letzte Woche am Donnerstag, bei den Trilog-Verhandlungen, war noch keine Rede von einer drohenden Pleite. Dass die EU-Kommission erst am Wochenende die angebliche Pleite erkannte, ist fadenscheinig. Durch die extrem kurzfristige Unterrichtung des Parlaments und die dadurch entstandene unnötige Eile, treibt die EU-Kommission das Parlament in die Ecke. Eine solche Vorgansweise ist respektlos. Diese Erpressungsmethode von Herrn Barroso ist inakzeptabel."

Ehrenhauser fordert darüber hinaus: "Wir brauchen klare Regeln bezüglich der Auskunftspflicht der Kommission gegenüber dem Parlament in Falle einer drohenden Zahlungsunfähigkeit. Es kann nicht sein, dass die Haushaltsbehörde in letzter Minute telefonisch darüber informiert wird. Die Mitgliedstaaten müssen ebenfalls ihren Verpflichtungen bezüglich der Einzahlung in das EU-Budget nachkommen", so Ehrenhauser.

Hintergrund: Die EU hat sich für mehr Ausgaben verpflichtet als sie im Stande war zu zahlen.

Daher wurde ein Nachtragshaushalt für 2013 in Höhe von 11,2 Milliarden Euro beschlossen. Letzte Woche am Donnerstag fanden die Trilog-Verhandlungen für den Berichtigungshaushalt 8 in Höhe von 3,9 Milliarden Euro statt. Das EU-Parlament und der Rat konnten sich nicht auf die Zahlung einigen. Aufgrund der Uneinigkeit ist nun die Kommission der Meinung, dass Berichtigungshaushalt 6 in Höhe von 2,7 Milliarden Euro - ursprünglich sollte erst im November darüber entschieden werden - nun im Eilverfahren beschlossen werden muss, um eine drohende Zahlungsunfähigkeit zu verhindern.

Hinweis: Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Verfasser und geben nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder.

