7,69 Mrd. Euro Rekordumsatz für dm Konzern - ANHANG/VIDEO

Geschäftsjahresbilanz 2012/13

Salzburg/Wals (OTS) - Als Ergänzung zu den gestern veröffentlichten Zahlen zur Geschäftsjahresbilanz von dm drogerie markt Österreich finden Sie unter folgendem Link die Zahlen zum dm Gesamtkonzern:

http://movea.at/kunden/dm/dmZahlenGJ1213.zip.

Die dm Wirtschaftsgemeinschaft bestehend aus dem Teilkonzern dm drogerie markt Österreich/CEE und dm Deutschland erwirtschaftet im per 30. September 2013 abgeschlossenen Geschäftsjahr 2012/13 ein Umsatzvolumen von 7.690 Millionen Euro. Das entspricht einem Plus von 11,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Entsprechend schnell wächst die Anzahl der Mitarbeiter. Insgesamt beschäftigt der Konzern fast 50.000 Mitarbeiter in 2.893 Filialen.

Videomaterial zur gestrigen Bilanz-Pressekonferenz finden Sie online unter: http://youtu.be/N0jgGWVZt7o.

