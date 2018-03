Mitterlehner: Tourismuswirtschaft zeigt sich krisenfest

Trotz vieler Herausforderungen Gästerekord und Nächtigungsplus im Sommer - Tourismus auch in schwieriger Wirtschaftslage auf Erfolgskurs - Mitterlehner optimistisch für Wintersaison

Wien (OTS/BMWFJ) - Trotz eines wetterbedingt schwierigen Starts und eines durchwachsenen Septembers verzeichnete der Österreich-Tourismus in der bisherigen Sommersaison einen Gästerekord und ein leichtes Nächtigungsplus. "Unsere Tourismusbetriebe haben sich wieder einmal krisenfest gezeigt und sind trotz einer weltweit unsicheren Wirtschaftslage auf Erfolgskurs. Vor allem der starke Zuwachs von drei Prozent bei den ausländischen Gästen ist ein guter Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit", sagt Wirtschafts- und Tourismusminister Reinhold Mitterlehner zu den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen der Statistik Austria. "Die Tourismusbetriebe entwickeln laufend Innovationen und setzen erfolgreich auf Qualitätstourismus. Diese nachhaltige Strategie zahlt sich in härteren Zeiten besonders aus und muss daher auch in Zukunft durch gute Rahmenbedingungen unterstützt werden", so Mitterlehner.

Von Mai bis September erreichte die Zahl der Ankünfte mit 17,51 Millionen (plus 2,2 Prozent) einen neuen Höchstwert, während die Nächtigungen um ein Prozent auf 59,7 Millionen gestiegen sind. Die Inländer-Nächtigungen blieben stabil, die Nächtigungszahlen wichtiger ausländischer Herkunftsmärkte wie Deutschland (+1,0 Prozent auf 22,5 Millionen), Großbritannien (+9,4 Prozent) und Belgien (+1,1 Prozent) entwickelten sich positiv. Auch andere Herkunftsmärkte wie die USA (+6,5 Prozent), Polen (+7,3 Prozent) oder Russland (+9,5 Prozent) trugen zum guten Ergebnis bei. "Traditionelle Gästegruppen halten uns die Treue, während wir in neuen Zukunftsmärkten vom größeren Wachstumspotenzial profitieren. Die in den letzten Jahren verstärkte Internationalisierung im Tourismus ist auf einem guten Weg", so Mitterlehner.

Mitterlehner optimistisch für Wintersaison

Rückenwind für die kommende Wintersaison verleiht nicht nur das Sommerergebnis, sondern auch das bisherige Kalenderjahr 2013, in dem das beste Übernachtungsergebnis seit 1993 und ein neuer Gästerekord erzielt wurden. "Wenn Wetter und Schneelage mitspielen, steht einem erfolgreichen Winter nichts im Weg. Die vielen Investitionen in Beherbergung und Infrastruktur schaffen ein tolles Angebot", ist Mitterlehner vor dem Skisaison-Auftakt in Sölden optimistisch. "Um potenziellen Gästen Lust auf Urlaub in Österreich zu machen, setzt die Österreich Werbung für den heurigen Winter weltweit rund 14 Millionen Euro ein", betont Mitterlehner.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Mag. Waltraud Kaserer

Pressesprecherin des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5108 / Mobil: +43 664 813 18 34

waltraud.kaserer @ bmwfj.gv.at

www.bmwfj.gv.at



Mag. Volker Hollenstein

Stv. Pressesprecher des Bundesministers

Tel.: +43 1 71100-5193 / Mobil: +43 664 501 31 58

volker.hollenstein @ bmwfj.gv.at