"Frühschoppen am Nationalfeiertag" am 26. Oktober in ORF 2

Caroline Koller zu Gast in Ebbs bei Kufstein

Wien (OTS) - Ein Glashaus der Gärtnerei Hödnerhof in Ebbs bei Kufstein ist der ungewöhnliche Schauplatz des "Frühschoppens am Nationalfeiertag" mit Caroline Koller am Samstag, dem 26. Oktober 2013, um 12.00 Uhr in ORF 2. Stargast Zabine, die Tiroler Alpenrockerin, bestens bekannt als ehemaliger "Dancing Star" und Jurorin des ORF-eins-Events "Die große Chance", bringt ihren Ehemann und Profitänzer Alexander Zaglmaier mit und schwärmt von ihrem Rückzugsgebiet, dem Kaisertal. Dieses für Besucher nur zu Fuß erreichbare Tal zwischen dem Wilden und Zahmen Kaiser ist Arbeitsplatz für Michael Harasser. Er weiß so manche Anekdote über Besucher zu erzählen, die mit so viel "Natur pur" konfrontiert werden. Da schmunzeln auch der Ebbser Bürgermeister Josef Ritzer, Maria Egger-Rieder vom Gasthaus "zur Schanz", und der Obmann des Haflingerzuchtverbands Tirol, Lukas Scheiber. Er stellt Caroline Koller seine "Weltmeister"-Haflinger" im Fohlenhof Ebbs vor.

Musikalisch unterhalten die Bundesmusikkapelle Ebbs, der Ebbser Kaiserklang, der Gruber Zwogs'ang, die Kirnstoaner Tanzlmusi und das Herbert Pixner Trio. Der "Frühschoppen am Nationalfeiertag" ist eine Produktion des ORF-Landesstudios Salzburg. Für Buch und Regie zeichnet Kurt Liewehr verantwortlich.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at