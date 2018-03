BMWF vergibt hohe staatliche Auszeichnungen an sieben Wissenschaftler

Ehrenzeichen an Ivo Brunner, Eva Eberhartinger, Chlodwig Franz, Paul Kosma, Gottfried Magerl, Anita Rieder und Brigitte Sindelar

Wien (OTS) - In Vertretung von Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle überreichte Sektionschef Elmar Pichl am 23. Oktober 2013 hohe staatliche Auszeichnungen an sieben überaus engagierte Forscherpersönlichkeiten. Paul Kosma, Eva Eberhartinger, Ivo Brunner, Chlodwig Franz, Gottfried Magerl, Anita Rieder und Brigitte Sindelar wurden für ihre Leistungen auf den Gebieten der Chemie, betriebswirtschaftlichen Steuerlehre, Pädagogik, Botanik, Mess- und Schaltungstechnik, Sozialmedizin und Psychologie geehrt. "Diese Persönlichkeiten spiegeln die Bandbreite der wissenschaftlichen Exzellenz in Österreich wieder. In ihren Feldern sind sie wichtige Stützen der heimischen Forschungslandschaft", so Minister Töchterle über die ausgezeichneten Persönlichkeiten.

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Paul KOSMA wird mit dem Großen Silbernen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet. Seine 1980 eingerichtete Forschergruppe für Glykochemie ist international anerkannt. Im Rahmen seiner Forschungsarbeit an der Universität für Bodenkultur Wien hat Kosma in Kooperation mit der Firma Lenzing eine Reihe von Verfahren entwickelt, die der Optimierung von Papier und anderen Zellstoffpräparaten dienen. Der international beachtete Schwerpunkt Cellulose-Chemie an der BOKU geht auf sein wissenschaftliches Engagement zurück. Das dortige Chemieinstitut hat Kosma 16 Jahre lang geleitet.

Mit dem Großen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich wird Univ.-Prof. Dr. Eva EBERHARTINGER, LL.M, geehrt. Ihr wissenschaftliches Fachgebiet ist die betriebswirtschaftliche Steuerlehre. Von 1992 bis 2000 war sie als Assistentin und Lehrbeauf-tragte am Institut für Revisions-, Treuhand- und Rechnungswesen der Abteilung für betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Wirtschaftsuniversität Wien tätig. Von 2000 bis 2002 hatte Eberhartinger eine C4-Professur am Institut für Unternehmensrechnung und -besteuerung an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster inne. Im Jahr 2002 wurde sie zur Universitätsprofessorin an der Abteilung für betriebswirtschaftliche Steuerlehre an der Wirtschafts-universität Wien ernannt, wo sie bis heute lehrt. Von 2006 bis 2011 war Eberhartinger über-dies Vizerektorin für Finanzen der Wirtschaftsuniversität Wien, wo sie für die Bereiche Finanz-, Rechnungswesen und Controlling verantwortlich war.

Rektor Hofrat Dr. Ivo BRUNNER darf sich über das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse freuen. Bereits seit 30 Jahren ist Brunner Mitentwickler der akademisch-wissenschaftlichen Pädagog/innenbildung, seit 20 Jahren Direktor der Pädagogischen Akademie bzw. Gründungsrektor der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg sowie seit 10 Jahren Vorsitzender der Bundesleitungs- bzw. Rektor/innenkonferenz. Brunner ist Gründungsmitglied des TEA (Teacher of English in Austria) und u.a. Gründungskoordinator des Hochschulkooperationsprogrammes ERASMUS zur Internationalisierung der Lehrer/innenausbildung und Leiter des Europapraktikums.

Em. o. Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Chlodwig FRANZ wird für seine besonderen Verdienste auf dem Gebiet der Botanik geehrt und mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse ausgezeichnet. Sein Forschungsschwerpunkt bezieht sich auf Arbeiten über die genetischen, ontogenetischen und ökologischen Einflüsse auf die Sekundärstoffbildung in verschiedenen Pflanzenarten. Nach Arbeiten an verschiedenen Forschungsprojekten über Arznei- und Gewürzpflanzen an der TU München-Weihenstephan wurde Franz 1985 zum ordentlichen Universitätsprofessor für Botanik und Lebensmittel pflanzlicher Herkunft an der Veterinärmedizinischen Universität Wien ernannt, wo er bis zu seiner Emeritierung lehrte. Darüber hinaus war Franz als Vorstand des Instituts für Angewandte Botanik und Phar-makognosie sowie als stellvertretender Rektor und Vizerektor für Forschung und Entwicklung der Veterinärmedizinischen Universität Wien tätig.

Ebenfalls mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse wurde o.Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Gottfried MAGERL ausgezeichnet, der sich auf dem Gebiet der Mess- und Schaltungstechnik einen Namen gemacht hat. Zusätzlich zu seiner erfolgreichen Forschungstätigkeit widmet sich Magerl bereits seit vielen Jahren strategischen Aufgabenstellungen. So war er unter anderem Vorstand des Instituts für Elektrische Mess- und Schal-tungstechnik, Vorsitzender des Fakultätenrates der Fakultät für Elektrotechnik und Informati-onstechnik (ETIT) und ist seit 2010 Dekan der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik der Technischen Universität Wien. Sein Hauptaugenmerk als Dekan lag und liegt in der strategischen Weiterentwicklung der Fakultät, insbesondere einer fokussierten Schwerpunktsetzung.

Univ.-Prof. Dr. Anita RIEDER erhielt das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst. Rieder war zunächst als Universitätsdozentin tätig, bevor sie im Jahr 2000 zur Uni-versitätsprofessorin für Sozialmedizin mit besonderer Berücksichtigung der Herz-Kreislauferkrankungen an der Universität Wien ernannt wurde. Darüber hinaus ist Professorin Rieder Curriculum-Direktorin für das Humanmedizinstudium, Leiterin des Instituts für Sozialmedizin sowie Leiterin des Zentrums für Public Health der Medizinischen Universität Wien. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen auf dem Gebiet der Sozialmedizin, Public Health (vor allem Präventivmedizin), Gesundheitsförderung und Prävention, Lebensstilmedizin, Gender Medicine, Strategische Planung im Bereich Public Health, Gesundheitsberichtserstattung, Health Care Services Research, Health Policy und Integrated Care.

Univ.-Doz. Dr. Brigitte SINDELAR wird ebenfalls mit dem Österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst geehrt. Sie hat bereits seit Beginn ihrer Tätigkeit an der ehemaligen Universitätsklinik für Psychiatrie und Neurologie und später an der Universitätsklinik für Neuropsychiatrie des Kindes- und Jugendalters in Wien an Forschungsprogrammen mitgearbeitet. Sindelar hat sich mit den modalen, intermodalen und serialen Wahrnehmungs-, Verarbei-tungs-und Wiedergabeschritten in allen Sinnesdimensionen beschäftigt. Schon zu diesem Zeitpunkt entwickelte sie nicht nur Diagnostikprogramme, sondern konnte die von ihr gewonnenen Überlegungen an der Universitätsklinik in Form von Teil-Leistungsschwächen-Programmen umsetzen und erforschen. 2002 gründete sie den "Schmunzelclub" zur Diagnostik und Behandlung von Teilleistungsschwächen nach der "Sindelar-Methode". Seit dem Jahr 2004 gehört sie dem Stammpersonal der Sigmund Freud Privat Universität Wien an.

