KONSUMENT: Kaufberatung Sicherheitstüren - 18 Anbieter getestet

Geprüfte Unternehmen informieren mehrheitlich gut, Mängel in Detailfragen

Wien (OTS/VKI) - Während bei Eigenheimen eine elektronische Alarmanlage in der Regel wirksam vor Einbruch schützt, ist bei Wohnungen vor allem die Sicherung der Eingangstüre wichtig. Speziell entwickelte Sicherheitstüren verhindern ein schnelles Aufhebeln, Eindrücken oder Durchbohren und sorgen so oft dafür, dass ein Einbruch gar nicht erst versucht wird. Doch die zusätzliche Absicherung hat auch ihren Preis: ca. 2.500 Euro kosten die entsprechenden Produkte. Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat nun 18 Anbieter in Wien und Tirol kontaktiert und geprüft, wie ausführlich diese beim Kauf von Sicherheitstüren beraten. Das Ergebnis: Viele Firmen informierten gut, vereinzelt gab es jedoch Mängel. So fehlte z.B. in drei Fällen ein Hinweis auf die Widerstandsklasse der Tür. Auch auf mögliche Förderungen wurde nicht immer aufmerksam gemacht. Die Testergebnisse im Detail und weitere Informationen gibt es unter www.konsument.at sowie in der Novemberausgabe der Zeitschrift KONSUMENT.

Zu den wichtigsten Kriterien beim Kauf einer Sicherheitstür gehört die Prüfung nach ÖNORM B 5338 (bzw. EN 1627). Nur bei Türen, die entsprechend zertifiziert sind, können sich Verbraucher auf eine gute Qualität und ausreichenden Schutz verlassen. Jede Tür wird dabei einer Widerstandsklasse zugeordnet, die angibt, wie lange ein Einbrecher braucht, um eine Tür zu öffnen und welche Werkzeuge er benötigt. Bei Widerstandsklasse 3 etwa müssen Einbrecher bereits fünf Minuten mit einem Spezialwerkzeug (z.B. Kuhfuß) arbeiten, um die Tür aufzubrechen. Diese Klasse wird in der Regel auch für Privatwohnungen empfohlen.

Förderungen derzeit nur in vier Bundesländern

Öffentlich gefördert wird der Kauf von Sicherheitstüren derzeit nur in Wien, Niederösterreich, dem Burgenland und der Steiermark. Die Höhe der maximalen Förderungen variiert dabei zwischen 1.000 Euro und 400 Euro. In Anspruch genommen werden können oft auch zeitlich befristete Förderungen. Auskunft über aktuelle Angebote gibt das jeweilige Bundesland.

SERVICE: Den detaillierten Bericht zu Sicherheitstüren gibt es unter www.konsument.at sowie ab sofort in der Novemberausgabe der Zeitschrift KONSUMENT. Das KONSUMENT-Buch "Keine Chance für Diebe" informiert darüber hinaus umfassend zu Themen wie Alarmanlagen, Sicherheitstechnik & Co. Leseprobe unter: www.konsument.at/diebe.

