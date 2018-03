Pecher Consulting mit Göttin des Glücks

Mit Göttin des Glücks GmbH hat die Pecher Consulting GmbH einen der vorbildlichsten CSR-Corporate Social Responsibility-Kunden für die Umsetzung des Audit berufundfamilie gewonnen.

Wien (OTS) - Pecher Consulting bietet Kunden CSR Beratung gemäß ONR 192500 und die Begleitung im Auditprozess zur Erlangung des Gütezeichens berufundfamilie. "Im Rahmen von CSR und der sozialen Verantwortung von Unternehmen zählt das Audit zu den wichtigsten Managementinstrumenten, da es eine auf Balance von Beruf und Privat ausgerichtete Personalpolitik im Unternehmen implementiert und langfristig sichert", sagt Martina Pecher, Auditorin, akkreditierte CSR Beraterin und Mitglied im CSR Expertenrat.

Nachhaltige Beratungsleistungen werden für Industrie, Handel und Dienstleistungswirtschaft immer wichtiger. Demografischer Wandel und Mangel an Fachkräften verlangen von Unternehmen ein Umdenken. Mit dem Audit berufundfamilie werden anhand eines Kriterienkataloges zehn Handlungsfelder bearbeitet, um daraus Ziele und Maßnahmen für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie abzuleiten. Durch diese systematische Vorgangsweise werden viele Arbeitsprozesse klarer und besser strukturiert und dadurch steigen Transparenz, Motivation und MitarbeiterInnenbindung. Deshalb ist das Audit auch für junge Unternehmen ein besonders sinnvoller Schritt und die Ergebnisse lassen sich eindeutig mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen belegen, weiß Martina Pecher aus Recherchen für ihre Studien.

Die "Göttin des Glücks" ist ein stark wachsendes Unternehmen in der Textil- und Modebranche. Als erstes Unternehmen bietet man ausschließlich Fairtrade und GOTS zertifizierte Designer-Mode an. Eine transparente Gemeinwohlbilanz ist fixer Bestandteil des aufgeschlossenen und modernen Geschäftsmodells. Mit sechs eigenen Geschäften und dem Verwaltungsstandort in Wien beschäftigt die Göttin des Glücks GmbH nunmehr 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nur durch ihr großes Engagement und das umfangreiche Fachwissen können die KundInnen von der Unternehmensphilosophie und der herausragenden Qualität der Produkte überzeugt werden.

Unternehmensberatung und Marktforschung sind die Kernaufgaben von Pecher Consulting. Nachhaltige Konzepte und der Mehr-Wert für den Kunden stehen dabei im Mittelpunkt. In den abgedeckten Geschäftsfeldern hat Martina Pecher langjährige Erfahrung, abgeschlossene Ausbildungen und Zertifizierungen. Durch die Mitgliedschaft in der ARGE pro Ethik setzt Pecher Consulting ein Zeichen für das Bemühen nach bestmöglichen Lösungen und dem hohen Verantwortungsbewusstsein gegenüber den KundInnen.

Martina Pecher sammelte ihre Erfahrungen in der Konsumgüterindustrie, in multinationalen Unternehmen und in österreichischen Privatunternehmen und war in Wirtschaftsverbänden, Interessensvertretungen und politischen Organisationen engagiert, bevor sie vor zehn Jahren das Beratungsunternehmen Pecher Consulting gründete.

Die "Göttin des Glücks" ist das erste ökofaire Modelabel in Österreich, das ausschließlich FAIRTRADE zertifizierte Biobaumwolle verarbeitet und in der gesamten Produktionskette den Kriterien des FAIREN Handels entspricht. Das 22-köpfige, internationale Team mit Hauptsitz in Wien produziert kultige Wohlfühlmode unter dem Motto "Danke mir geht's gut": angenehme Baumwoll- Jerseystoffe, schmeichelnde Schnitte und aufgedruckte Wohlfühlbotschaften, die Humor haben und Glück bringen - selbstbewusste Mode für Frauen und Männer mit viel Bewegungsfreiheit im Wechselspiel zwischen Eleganz und Sportlichkeit, die den Spagat zwischen Alltag, Berufswelt und Freizeit schafft.

