"Kleine Zeitung" Kommentar: "Der Streik der Metaller ist ein Stellvertreterkrieg" (Von Ernst Sittinger)

Ausgabe vom 24.10.2013

Graz (OTS/Vorausmeldung) - Der Krach in der Metaller-Lohnrunde

hatte sich schon im Wahlkampf abgezeichnet, als die absurde "Zwölf-Stunden-arbeiten"-Debatte losbrach. Absichtliche Missverständnisse gab es auch danach. Nicht einmal auf eine Interpretation der Inflationsrate konnte man sich einigen. Mit allerlei Finten, Stichwort Rauchpausen-Freizeit, machte man einander das Leben schwer.

Jetzt sind die Gespräche geplatzt. Bei genauem Hinhören erweist sich, dass es gar nicht so sehr ums "Geld" geht, sondern ums Prinzip. Unter der Tünche der angeblich eh intakten Sozialpartnerschaft haben sich die Partner längst kulturell auseinandergelebt.

Zwei Welten prallen aufeinander: Die Industrie denkt global, sie will Arbeitskraft flexibel einsetzen und althergebrachte Fesseln des Arbeitsrechtes über Bord werfen. Arbeit dann, wenn sie anfällt - das ist das Ziel. Die Gewerkschaft aber hält gar nichts davon, die Belegschaften dem rauen Wind des Standortwettbewerbs auszusetzen. Das Argument, man wolle sich nicht zum "Tagelöhner" degradieren lassen, hat Gewicht. Denn aus der Sicht der jeweils individuellen Alltagszwänge sind unkalkulierbare Arbeitszeiten ein harter Eingriff.

Von der Vereinbarkeit Beruf/Familie braucht man jedenfalls nicht mehr zu reden, wenn Kindergärten, Schulen und Geschäfte pünktlich schließen, aber die Eltern in der Fabrik festhängen. Von Frauenerwerbsquote über Bildungsnotstand bis zu Bewegungsmangel und Scheidungsraten sind hier viele Stichworte berührt.

Anders sieht es freilich aus, wenn man die Wettbewerbsfähigkeit des Landes im Blick hat. Starre Arbeitszeiten ohne Rücksicht auf die Marktlage sind in der "Just-in-time"-Fertigungsgesellschaft ein Anachronismus oder zumindest ein Luxus, den man sich erst einmal leisten können muss. Können wir das? Wer das glaubt, läuft Gefahr, durch Leiharbeiter und Fernost-Konkurrenz ersetzt zu werden - eben durch jene, die flexibler sind.

Die Lösung kann nur in der Mitte liegen. Die Gewerkschaft sollte schleunigst vom Dogma der Fixarbeitszeit abgehen, dafür aber eine Rechte-Katalog erstreiten, der Familienleben möglich macht. Es muss ja nicht jeder in jedem Lebensalter alle Flexibilisierungsübungen mitmachen. Umgekehrt ist es ein schwer erträglicher Unfug, wenn die Wirtschaft jetzt das Streikrecht infrage stellt, nur weil dieses -zugegeben - nicht so wie die Kammern in der Verfassung steht. Solche Fleißaufgaben sollten mit Unvermögenssteuer belegt werden. ****

