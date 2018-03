M. Ehrenhauer: JA zu SWIFT-Suspendierung - größere Visionen jedoch notwendig

Suspendierung löst eines der größten Gegenwartsprobleme nicht / Debatte ist ein Zeichen der Hilflosigkeit / Größere Visionen notwendig

Straßburg (OTS) - Soeben stimmte das EU-Parlament in Straßburg mit 280 zu 254 Stimmen, bei 30 Enthaltungen, für die vorübergehende Aussetzung des SWIFT-Abkommens. Das Abkommen regelt die Übermittlung von SWIFT-Bankdaten der Europäer an die USA. Mit der Annahme des Entschließungsantrages fordert das EU-Parlament die Kommission nicht nur auf das Abkommen auszusetzen, sondern formulierte auch Bedingungen für die Aufnahme von Verhandlungen für die Wiederinkraftsetzung. Damit wolle man auf den Skandal rund um PRISM und Co. reagieren und politischen Druck auf die USA ausüben.

Der fraktionsfreie EU-Abgeordnete Martin Ehrenhauser stimmte für die Suspendierung und fordert: "Wir sollten das Abkommen nicht nur aussetzen, wir sollten es gleich kündigen. Wir dürfen nicht vergessen wie dieses Abkommen zustande kam: Vor einigen Jahren hatten die US-Behörden illegal die SWIFT-Bankdaten der Europäer abgesaugt. Die EU und das EU-Parlament hat diese Vorgangsweise nicht sanktioniert, sondern durch dieses Abkommen legalisiert und damit de facto die Verhaltensweise der USA beloht."

Ehrenhauser weiter: "Fakt ist auch, dass eine Kündigung oder Suspendierung nicht eines der größten Gegenwartsprobleme löst. Das Problem ist, dass wir den Menschen zu Datenobjekten degradieren, die von Unternehmen und Sicherheitsbehörden beliebig gehandelt und überwacht werden. Der Mensch verliert dadurch seine Würde und seinen Status als Rechtssubjekt. Die Debatte um die Suspendierung des SWIFT-Abkommens als Problemlösungsansatz hinterlässt daher eher ein Bild der Hilflosigkeit."

Ehrenhauser fordert daher: "Was wir brauchen eine neue Epoche der Aufklärung. Wir brauchen eine Vision die so groß ist wie die Weltraumerschließung. Speziell im Bereich Internet-Governance, Internet-Infrastruktur und bei der datenschutzfreundlichen Forschung besteht enormer Handlungsbedarf. In diesen Bereichen sollten wir eine europäische Vision innerhalb eines demokratischen Prozesses erarbeiten. Darüber hinaus müssen wir die richtige Balance bei der regionalen Verteilung der globalen Internetwirtschaft finden," so Ehrenhauser abschließend.

Hinweis: Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Verfasser und geben nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder.

Rückfragen & Kontakt:

Bürgerbüro Ehrenhauser

E-Mail: office @ ehrenhauser.at

Tel.: 0043(0) 650 2761 241

Pressefotos: http://www.ehrenhauser.at/presse/pressefotos/

Web: http://www.ehrenhauser.at

Twitter: https://twitter.com/mehrenhauser