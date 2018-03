Presseeinladung: Verleihung "Feuerwehrfreundlicher Arbeitgeber 2013

Wien (OTS) - Der Österreichische Bundesfeuerwehrverband zeichnet alle 2 Jahre Unternehmen aus allen Bundesländern- die in den letzten Jahren ihr feuerwehrfreundliches Verhalten in den Vordergrund gestellt haben, durch die Verleihung des Awards "Feuerwehrfreundlicher Arbeitgeber" aus.

Wir möchten damit das gegenseitige Verständnis der Arbeitgeber, der Feuerwehren und ihrer Mitglieder stärken und jene Unternehmen beispielhaft für viele weitere verständnisvolle Arbeitgeber in den Vordergrund holen. Der damit verbundene Dank soll der Öffentlichkeit zeigen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist vom Arbeitsplatz in den Einsatz zu laufen, um anderen Bürgern in der Not helfen zu können und vor allem zu dürfen!

Gerade die verstärkten Herausforderungen durch die Hochwasserereignisse und der Waldbrände, die fast ganz Österreich in Atem gehalten haben haben gezeigt, dass die Feuerwehren Österreichs ein starkes Sicherheitsnetz sind. Dies garantieren auch diese verständnisvollen Betriebe, indem Sie nach Möglichkeit ihre Mitarbeiter in den Feuerwehreinsatz gehen lassen oder aber auch einfach mit ihren Mitteln - Produkten und Gerätschaften im Fall zusätzlich helfen.

Die Veranstaltung wird am Donnerstag, 24. Oktober 2013 um 18 Uhr im Bundesministerium für Inneres, Minoritenplatz 9 "Großer Veranstaltungssaal" stattfinden.

18 österreichische Unternehmen werden in Beisein von Frau Bundesminister für Inneres, Mag. Johanna Mikl-Leitner, Herrn Bundesminister für Soziales, Arbeit und Konsumentenschutz Rudolf Hundstorfer und dem Präsidenten des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes Albert Kern ausgezeichnet, darunter Betriebe wie das Liebherr - Werk Bischofshofen, Baxter Healthcare, JOSKO Fenster und Türen, die Raiffeisen-Bankengruppe Tirol und die Raiffeisenbezirksbank Güssing.

Über die weiteren Unternehmen aus den Bundesländern geben wir Ihnen gerne telefonisch Auskunft.

Wir bitten um ihre Anmeldung an: presse @ bundesfeuerwehrverband.at

Wir würden uns über Ihre Teilnahme sehr freuen, da Sie damit nicht nur den Feuerwehrmitgliedern sondern vor allem auch den österreichischen Unternehmen ihre Anerkennung entgegenbringen.

Rückfragen & Kontakt:

ABI Mag. (FH) Pamela Hniliczka

Tel.: 0664/512 04 37

presse @ bundesfeuerwehrverband.at