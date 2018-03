"European Night Without Accident"

Erfolgreiche Aktion für mehr Verkehrssicherheit unter Jugendlichen

Rund 2.500 Jugendliche in 20 österreichischen Diskos umfassend informiert

Über 500 LenkeInnen verzichteten auf Alkohol, um Freunde sicher nach Hause zu bringen

"0,0 Promille am richtigen Platz. Für meine Freunde trink ich nicht!" Unter diesem Motto fand am Samstag, den 19.10.2013 zum fünften Mal die "European Night Without Accident" statt. Die Leitung in Österreich übernahmen die Institute FACTUM und INFAR. Die Aktion, mit der einmal mehr ein Zeichen gesetzt wurde um Alkoholunfällen bei Jugendlichen entgegenzuwirken, fand in 20 Diskotheken österreichweit und gleichzeitig in 27 anderen europäischen Ländern statt.

Jugendliche informieren Jugendliche

In der "European Night Without Accident" waren Jugendliche im Alter von 18 bis 29 Jahren in 20 heimischen Diskos am Start und klärten Gleichaltrige über die Gefahren von Alkohol am Steuer auf. Nachdem sie beim Eingang von Diskos und Bars umfassend informiert wurden, erklärten sich zahlreiche LenkerInnen bereit, mitzumachen und für ihre Freunde keinen Alkohol zu trinken. Als Erkennungszeichen bekamen alle Jugendlichen, die beim Besuch des Lokals angaben, später noch ein Auto zu lenken, ein Armband. Nach dem Diskobesuch konnten sie einen Alkomat-Test durchführen. Hatten sie die angestrebten 0,0 Promille, bekamen sie ein kleines Geschenk. Hatten sie trotz guter Vorsätze Alkohol im Blut, versuchte man sie sowie ihre Freunde davon zu überzeugen, das Fahrzeug stehen zu lassen und sicher mit Diskobus, Taxi oder öffentlichen Verkehrsmitteln nach Hause zu kommen.

Wie schon in den Jahren zuvor fand auch heuer die Aktion wieder großen Anklang unter den Jugendlichen. Neben dem Anreiz, einmal einen Alkomat-Test zu machen und den kleinen Geschenken, die es zur Belohnung gab, macht Christine Chaloupka-Risser, Geschäftsführerin von FACTUM, vor allem den Peer2peer-Ansatz für den Erfolg der Aktion verantwortlich: "Jugendliche sind in Bezug auf Aufklärungskampagnen besonders sensibel. Gerade bei Themen, die ihre Freizeit und ihr persönliches Vergnügen betreffen, stößt man mit klassischen Kampagnen oft auf taube Ohren. Die Risiken von Alkohol am Steuer über Gleichaltrige zu kommunizieren, gab den Jugendlichen die Möglichkeit, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ohne sich bevormundet zu fühlen."

JedeR Alkohol-LenkerIn ist eineR zu viel

Insgesamt konnten in der Nacht von Samstag auf Sonntag ca. 2.500 Jugendliche über Gefahren von Alkohol am Steuer aufgeklärt werden. Rund 500 FahrerInnen erklärten sich bereit, für ihre Freunde nichts zu trinken um sie sicher nach Hause zu bringen.

Unterstützung für die Aktion gab es vom Österreichischen Verkehrssicherheitsfonds. Das Bewusstsein zu fördern, dass sich Autos und Alkohol nicht vertragen, ist auch ein Anliegen von Verkehrsministerin Doris Bures, die die Bedeutung der Aktion hervorhob.

Fakten und Zahlen über die European Night Without Accident können ab Mitte nächster Woche auf der Homepage von FACTUM (www.factum.at) nachgelesen werden.

Hintergrund: Alkohol am Steuer tötet

- Alkoholeinfluss ist weiterhin ein Problem im Straßenverkehr. Im Jahr 2012 ereigneten sich österreichweit knapp 2.700 Alkoholunfälle mit mehr als 3.400 Verletzten und 39 Todesopfern. Rund sieben Prozent aller Unfälle werden durch alkoholisierte VerkehrsteilnehmerInnen verursacht.

- Oft trifft es dabei Unschuldige: Knapp 60 Prozent der bei Alkoholunfällen Getöteten waren selbst nicht alkoholisiert, besonders häufig (zu mehr als 25 Prozent) erwischte es unschuldige FußgängerInnen.

- Alkohol wirkt sich fatal auf die Fahrtüchtigkeit aus: Die Risikobereitschaft steigt, während Reaktions- und Konzentrationsfehler viel leichter passierenAuch die Wahrnehmung wird durch Alkohol deutlich eingeschränkt.

Weitere Informationen zur Aktion finden Sie unter:

http://www.europeannightwithoutaccident.eu

http://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20131018_OTS0032

Unterstützung:

Verkehrssicherheitsfonds des BMVIT, Der Städtebund, Europäische Kommission

Bundesländer (NÖ, OÖ, Kärnten, Steiermark, Salzburg, Burgenland, Vorarlberg), Stadt Linz

Alkomatpatrouille, Taxi 40100, 23. Wiener Gemeindebezirk

