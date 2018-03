Elisabeth Leopold: "Lederer war mit dem Kaufpreis hoch zufrieden"

Restaurator: "Beethoven-Fries nicht transportfähig"

Wien (OTS) - Neue, für die Restitutions-Causa "Beethovenfries" möglicherweise entscheidende Fakten in der morgen erscheinenden NEWS-Ausgabe. Elisabeth Leopold, Witwe des Kunstsammlers Rudolf Leopold, berichtet, der Kunstsammler Erich Lederer habe mit ihrem Mann den Preis für den Verkauf des Werks an die Republik selbst festgesetzt. Lederer habe Leopold als den führenden Experten beigezogen und das Ehepaar ins Depot des Belvederes geführt. "Der Fries war in elendem Zustand. Mein Mann bückte sich und hob ein Glasauge auf, das auf dem Boden lag. Er hat es einer der Gorgonen -oder war es sogar die Wolllust? - ins Auge zurückgedrückt. Mein Mann hat den Wert auf 15 Millionen Schilling geschätzt. Die Summe stammt also von ihm, was niemand weiß. Lederer war mit der Summe hoch zufrieden." Elisabeth Leopold weiter: "Juristisch besteht vielleicht ein Anspruch, moralisch von Verwandten zweiten und dritten Grades sicher nicht."

In NEWS kommt auch der Restaurator Uwe Hammer zu Wort. Er stellte den Fries im Auftrag der Republik acht Jahre lang wieder her und erklärt das Werk für nicht transportfähig: "Ich kann nur davor warnen, den Fries einem neuerlichen Transport auszusetzen. Er ist ein sehr sensibles Gebilde, das wir mit einer eigens dafür gefertigten Stahlkonstruktion stabilisiert haben. Der Fries ist enorm empfindlich gegen Erschütterungen, nicht ohne Grund wurde der Fries in der Secession tief in die Erde versenkt. Von dort kann er nur mit Mühe herausgeholt werden."

Andererseits bringt NEWS auch Dokumente, die den Druck der Republik auf Lederer belegen. So empfahl die Finanzprokuratur dem Bundesdenkmalamt ein beschämendes Vorgehen: "Im übrigen sei noch streng vertraulich erwähnt, dass dem Finanzamt für Gebühren und Verkehrssteuern in Wien gegen Lederer möglicherweise eine in die 100.000.-e Schillinge gehende Gebührenforderung zusteht, da ein von Lederer seinerzeit abgeschlossener Vergleich nicht vergebührt wurde. So bestünde vielleicht für die Republik Österreich die Möglichkeit, unter günstigen Bedingungen an den Fries zu kommen."

NEWS veröffentlicht auch eine erste grobe Schätzung über den heutigen Wert des Frieses: Otto Hans Ressler, früherer Chef des Auktionshauses "im Kinski" veranschlagt ihn "nicht unter 200 Millionen Euro", nach alter Währung 2,8 Milliarden Schilling.

