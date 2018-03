AK: EU darf Verbraucherschutz für Handy- und Internetkunden nicht aushebeln!

EU Kommission muss Telekom-Verordnung sorgfältig verhandeln

Wien (OTS) - "Die geplante EU-Telekom-Verordnung bringt Verschlechterungen für Konsumenten", warnt AK Konsumentenschützerin Daniela Zimmer. "Viele verbraucherfreundliche österreichische Schutzregeln könnten gekippt werden." Der Kommissions-Entwurf muss zurück an den Start und von den Mitgliedsstaaten gründlich verhandelt werden statt im Rat und Parlament durchzupeitschen, verlangt die AK beim Europäischen Rat am Donnerstag. Es stehen zu viele Verbraucherrechte auf dem Spiel.

Die AK fürchtet, dass mit dem EU-Verordnungsentwurf konsumentenfreundliche Schutznormen nicht beibehalten werden können. So haben Telekomanbieter in Österreich etwa eine Fülle an Anforderungen zu beachten, die der Telekomregulator zum Schutz der KonsumentInnen vor Intransparenz, Rufnummernmissbrauch, Kostenfallen usw. in Verordnungen erlassen hat. Das wird im geplanten Entwurf gar nicht angesprochen, zum Beispiel Ausübungsregeln für Mehrwertdienste zum Schutz von Telefonnutzern vor missbräuchlicher Nutzung von Mehrwertnummern, Pflichtinformationen der Betreiber bei der Rufnummernmitnahme zur Aufklärung über die Kostenfolgen für Verbraucher ... Teilweise enthält der Entwurf auch Vorgaben für Betreiber, die weniger strikt sind als vergleichbare österreichische Schutznormen.

"Der Gesetzgeber und die Regulierungsbehörde brauchen auch künftig einen nötigen Handlungsspielraum um rasch reagieren zu können bei etwa Kostenfallen oder einem intransparenten Markt", sagt Zimmer. "Detailvorschriften zu den Anbieterpflichten sollen daher weiterhin den Mitgliedstaaten überlassen bleiben."

"Außerdem wurde auch verabsäumt, das Prinzip der Netzneutralität abzusichern", betont Zimmer. Der Verordnungsentwurf verlangt nur, dass die "allgemeine Qualität des Internetzugangs" durch Exklusivverträge nicht beeinträchtigt werden darf. Die Servicequalität könnte aber pro aufgerufenen Dienst unterschiedlich sein.

Damit wird auch die wachsende Marktkonzentration großer Webanbieter weiter begünstigt. Konzerne wie Google, Apple & Co können sich für ihre Angebote Schnellstraßen in Form exklusiver Qualität teuer erkaufen. Kleine Anbieter könnten dabei auf der Strecke bleiben. Es muss sichergestellt werden, dass alle Internetinhalte mit der von den VerbraucherInnen bestellten Geschwindigkeit übertragen werden und nicht einzelne Webseiten nur mit Zusatzkosten erreicht werden können.

Die Mitgliedsstaaten müssen sich beim Europäischen Rat einigen, dass er Kommissions-Entwurf nicht vor den EU-Wahlen durchgepeitscht wird. Es geht nicht an, unter dem Deckmantel einer "raschen digitalen Weiterentwicklung in Europa" überhastet eine Verordnung zu beschließen, die den bisherigen Verbraucherschutz für Telefon- und Internetkunden in Österreich aushöhlen könnte.

