Reminder: "FlussAu:WOW!" - Minister Töchterle besucht "Sparkling Science"-Projekt in den Donauauen - Fototermin

Neue "Sparkling Science"-Ausschreibung startet

Wien (OTS) - "FlussAu:WOW!" - unter diesem Motto gehen Schülerinnen und Schüler des BG/BRG Keimgasse Mödling sowie des BG/BRG St. Pölten seit mehreren Monaten der wichtigen Funktion von Flusslandschaften nach. Unter wissenschaftlicher Anleitung von Projektleiterin ao. Univ.Prof. Dr. Susanne Muhar und Dr. Michaela Poppe vom Institut für Hydrobiologie und Gewässermanagement der Universität für Bodenkultur Wien erkunden sie die Prozesse in Flusslandschaften. Sie leisten durch das Aufbereiten detaillierter Geodaten einen wertvollen Beitrag zur weiteren Erforschung der Auen und führen Simulationen durch, um Entwicklungen von Flusslandschaften darzustellen. Die Schülerinnen und Schüler bekommen so einen direkten Einblick in die Forschung, arbeiten Schulter an Schulter mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zusammen und erlernen so auch einen nachhaltigen und umweltbewussten Umgang mit unseren Lebensgrundlagen.

Das Projekt wird im Rahmen des Förderprogramms "Sparkling Science" durchgeführt, das vom Wissenschafts- und Forschungsministerium 2007 initiiert wurde. Am 24. Oktober 2013 startet die neue Ausschreibungsrunde.

Anlässlich des Beginns der Ausschreibung und des Projektbesuches sind die Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich zu einem Fototermin mit

- Wissenschafts- und Forschungsminister Dr. Karlheinz Töchterle

- Schülerinnen und Schülern sowie einer Lehrperson der mitwirkenden Schulen

- dem wissenschaftlichen Team des Instituts für Hydrobiologie und Gewässermanagement der Universität für Bodenkultur Wien eingeladen.

Datum: Donnerstag, 24. Oktober 2013, 10 Uhr

Treffpunkt: nationalparkhaus wien-lobAU, Dechantweg 8, 1220 Wien

