Einreichrekord zum 30. Staatspreis Public Relations des Wirtschaftsministeriums

Wien (OTS) - 15 hochwertige PR-Projekte qualifizieren sich als Finalisten für die Nominierung zum Staatspreis Public Relations 2013. Weiters hat die Jury entschieden in diesem Jahr einen PRVA Sonderpreis zu vergeben.

Alle Rekorde bricht die Zahl der Einreichungen für den Public Relations-Staatspreis im Jubiläumsjahr: 69 Projekte gehen um Österreichs höchste Auszeichnung in der PR-Branche ins Rennen. Auf die 15-köpfige Fachjury wartete viel Vorbereitungsarbeit und intensive Diskussionen bei der Sitzung am 22. Oktober. Doch nun stehen die Nominierungen für den vom Wirtschaftsministerium ausgelobten und vom Public Relations Verband Austria (PRVA) ausgerichteten Staatspreis Public Relations fest.

Die Jury hat entschieden

Es gab in allen fünf Kategorien - Corporate PR, Interne PR, Online & Social Media PR, Produkt- & Service PR und PR-Spezialdisziplinen -eine große Anzahl an qualitativen Einreichungen. Aufgabe der Jury war es, pro Kategorie die Finalisten für eine Nominierung festzulegen und daraus den jeweiligen Kategoriesieger als Nominierten zu bestimmen. Schließlich wurde aus den Kategoriesiegern der Staatspreisträger gewählt.

PRVA-Präsidentin und Juryvorsitzende Ingrid Vogl: "Einmal mehr wird mit den für den Staatspreis eingereichten Projekten deutlich, in welcher Themen- und Maßnahmen-Bandbreite professionelle PR-Arbeit benötigt und auch praktiziert wird. Für den PRVA sind die eingereichten Konzepte darüber hinaus ein Qualitätsbarometer, der zeigt, auf welchem Qualitätslevel die österreichische PR-Branche unterwegs ist. Die diesjährige Rekordeinreichung von 69 Projekten ist ein Beleg, dass der PR-Staatspreis unter den PR-Treibenden einen sehr hohen Stellenwert einnimmt."

Die nominierten Projekte im Einzelnen in alphabetischer Reihenfolge:

Kategorie Corporate PR

Projekt: "Anwälte machen Schule!"

PR-Träger: Beck Krist Bubits & Partner Rechtsanwälte (BKB) in Kooperation mit der Rechtsanwaltskammer Niederösterreich

Externer Berater: The Skills Group GmbH

Projekt: FLOWER POWER - Pflanzenliebe statt Pestizide

PR-Träger: bellaflora Gartencenter GmbH

Externer Berater: senft & partner & fr GmbH

Projekt: "Verkaufen macht kompetent"

PR-Träger: Sparte Handel der Wirtschaftskammer Vorarlberg

Externer Berater: ikp Vorarlberg GmbH

Kategorie Interne PR

Projekt: "Bankville" - Erlebnis Zukunft

PR-Träger: UniCredit Bank Austria

Externer Berater: Media Consult Story Development GmbH

Projekt: Geschichten verbinden - 65 Jahre VERBUND

PR-Träger: VERBUND AG

Externer Berater: ARGE Brainds-Grayling

Projekt: Mitarbeiterkampagne - "JA ZU AUSTRIAN!"

PR-Träger: AUSTRIAN AIRLINES AG

Externer Berater: HIMMER, BUCHHEIM & PARTNER

Kategorie Online & Social Media PR

Projekt: Der Wurstsemmel-Shitstorm: David gegen Goliath im Web 2.0 PR-Träger: Wirtschaftskammer Niederösterreich, Landesinnung der Lebensmittelgewerbe, Berufszweig Fleischer

Externer Berater: Ketchum Publico GmbH

Projekt: Jugendkampagne der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Vorarlberg

PR-Träger: Sparte Handel der Wirtschaftskammer Vorarlberg

Externer Berater: ikp Vorarlberg GmbH

Projekt: "Meine Abgeordneten"

PR-Träger: Verein Respekt.net e.V.

Externer Berater: Foggensteiner Public Relations GmbH + MediaClan -Gesellschaft für Online Medien G.m.b.H.

Kategorie Produkt- & Service PR

Projekt: Logitech UE - Launch der Audio-Sub-Brand von Logitech PR-Träger: Logitech GmbH

Externer Berater: Ketchum Publico GmbH

Projekt: "The Power of Innovation" - Produktlaunches 2.0 im B2B-Bereich

PR-Träger: Sirona Dental GmbH

Externer Berater: ergo Unternehmenskommunikation GmbH & Co KG

Projekt: Wie man in 26 Stunden ein ganzes Solarkraftwerk finanziert PR-Träger: Wien Energie

Externer Berater: Demner, Merlicek & Bergmann

Kategorie Corporate PR & PR-Spezial

Projekt: Journalismus & Demokratie

PR-Träger: The Skills Group GmbH (Initiator), Österreichischer Bundespressedienst (Projektpartner), Presseclub Concordia (Projektpartner)

Externer Berater: The Skills Group GmbH

Projekt: Kinder entdecken die Geschichte ihrer Gemeinde

PR-Träger: Gas Connect Austria

Externer Berater: ikp Wien GmbH

Projekt: Österreich sucht die Technikqueens

PR-Träger: OMV Aktiengesellschaft

Externer Berater: Grayling Austria GmbH

PRVA-Sonderpreis 2013

Projekt: Transparenzgesetz.at - Eine Onlinekampagne ändert die Verfassung

PR-Träger: Transparenzgesetz.at

PR-Gala 2013

Die Bekanntgabe der Nominierten und des Staatspreisträgers erfolgt im Rahmen der PR-Gala 2013, am Mittwoch, dem 20. November 2013, ab 18.30 Uhr, im Studio 44 der Österreichischen Lotterien in Wien. Die Auszeichnungen werden von Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner verliehen. Die Kategoriensieger sind nominiert zum Staatspreis und erhalten eine Urkunde. Der Staatspreisträger erhält neben der Staatspreisurkunde eine Trophäe und ist berechtigt, das Staatspreiskennzeichen zu führen.

Weitere Programmpunkte der PR-Gala sind eine kurze Branchenansprache von PRVA-Präsidentin Ingrid Vogl, die Vergabe der Auszeichnung "KommunikatorIn des Jahres 2013" sowie eine Impro Comedy-Einlage.

Hauptsponsoren der diesjährigen PR-Gala sind, neben einer Vielzahl weiterer Unternehmen JTI, Siemens und Flughafen Wien.

Die Fachjury:

Dr. Ingrid Vogl: PRVA-Präsidentin / Juryvorsitzende

Dr. Anton Bum: ehem. PRVA-Präsident

Dr. Christian Burger: PRVA-Wissenschaftspreisträger 2013 / Universität Wien

Mag. Andreas Csar: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit / Verband Österreichischer Zeitungen (VÖZ)

Dr. Raphael Draschtak: Leiter Marketing & Kommunikation / Industriellenvereinigung

Univ.-Prof. Dr. Hannes Haas: Kommunikationswissenschafter / Inst.f.Publizistik- und Kommunikationswissenschaft

Mag. Waltraud Kaserer: Pressesprecherin Kabinett des Bundesministers / Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Mag. Bernhard Krumpel: Berufsgruppensprecher PR Fachverband Werbung & Marktkommunikation / Wirtschaftskammer Österreich

Gerhard Kürner: Leiter Konzernkommunikation / voestalpine AG

Mag. Sieglinde Martin: Leiterin Institut für Kommunikation, Marketing & Sales / FHWien-Studiengänge der WKW

Wolfgang Mitterlehner: Kommunikation / Kammer für Arbeiter und Angestellte

Ulrich Nies: Präsident der DPRG / Deutsche Public Relations Gesellschaft (DPRG)

Dr. Franz Rest: Abteilung PR & Unternehmenskommunikation / Universität Salzburg, FB Kommunikationswissenschaft

Dr. Rosemarie Schuller: Vorstandsmitglied des ViKOM / Verband für Integrierte Kommunikation (ViKOM)

Mag. Andrea Winter: PRVA-Generalsekretärin / Leiterin Marketing und Kommunikation / Österreichisches Rotes Kreuz

