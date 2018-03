ORF-Journalisten gegen Rückfall in altes Proporz-System

Statt versprochener Reformen wollen SPÖ und ÖVP den ORF untereinander aufteilen

Wien (OTS) - Mit wachsender Sorge lesen wir in diversen Medien über die Pläne der künftigen Regierung für den ORF. Demnach soll der ORF Teil der Koalitions-Vereinbarung werden. Anstatt der angekündigten Ent-Parteipolitisierung schaut es derzeit aber nach Partei-Proporz aus. Die ÖVP will einen zweiten, gleichberechtigen Geschäftsführer einsetzen. Die Idee dahinter ist offensichtlich die Aufteilung der Geschäftsführung in einen "roten" und einen "schwarzen" Chef. "Das wäre ein Rückfall in den finstersten Parteien-Proporz der 60er Jahre - vor dem Rundfunk-Volksbegehren. Denn unter den beiden Generaldirektoren sollen offenbar auch viele andere Führungsfunktionen im rot-schwarzen System aufgeteilt werden", befürchtet Redakteursrats-Vorsitzender Dieter Bornemann.

Im April 2012 - nach der Causa Pelinka - haben Bundeskanzler Werner Faymann und Vizekanzler Michael Spindelegger Reformen angekündigt. Anlass war damals der Widerstand der ORF-Journalistinnen und Journalisten gegen partei-politische Postenbesetzung. Dieser Widerstand wurde von einer breiten Zustimmung des ORF-Publikums getragen. BK Faymann sagte damals: "Die Österreicher wollen in erster Linie einen unabhängigen ORF. Das werden wir wohl hinkriegen." Und Vizekanzler Spindelegger kündigte für den ORF "eine gewaltige Reform" an.

Seit diesen Versprechen ist wenig bis nichts geschehen. Durchgerungen haben sich die beiden Parteien - laut öffentlichen Aussagen - zu einer geplanten Verkleinerung des Stiftungsrates. Von den derzeit 35 Stiftungsrats-Mitgliederns gelten nur vier (!) als unabhängig, der Rest kann einer Partei zugeordnet werden. Ziel der künftigen Regierung ist es offenbar, die Stiftungsräte auf 15 zu reduzieren. Aber statt dabei parteiferne, wirkliche Fachleute auszuwählen, die alleine dem ORF und dem Publikum verpflichtet sind, sollen vielmehr fünf Stiftungsräte der SPÖ nahestehen, fünf von der ÖVP kommen und fünf von der Belegschafts-Vertretung (mit eingeschränktem Stimmrecht in Personalfragen). Das wäre das Gegenteil unserer Forderung nach einem professionalisierten Aufsichtsrat. Wir fordern klare gesetzliche Bestimmungen für die Qualifikation und einen nachvollziehbaren Bestellungsprozess. Dabei darf parteipolitische Nähe keine Rolle spielen.

Zu den kolportierten Ablösegerüchten von Fernseh-Direktorin Kathrin Zechner halten wir fest: Offenbar sehen SPÖ und ÖVP den großen Erfolg der ORF-Wahlberichterstattung beim Publikum als einen wesentlichen Faktor für die Stimmen-Verluste ihrer Parteien. Angekreidet wird Zechner, dass der Opposition zu viel Redezeit eingeräumt wurde. Das ORF-Publikum war zufrieden mit unserer Berichterstattung - die Regierungsparteien hingegen weniger. Die zuständige Direktorin - trotz hoher Zuschauerquote - abzulösen, wäre ein einmaliger Vorgang in der Geschichte des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Zechner lässt die Journalistinnen und Journalisten unbeeinflusst arbeiten. Und hat sich damit offenbar den Unmut der Regierung zugezogen.

Wenig überraschend ist auch die lange Diskussion über die Sicherung der Finanzierung des ORF. Inhaltliche Unabhängigkeit kann es nur mit finanzieller Unabhängigkeit geben. So lange der ORF-Generaldirektor dazu gezwungen wird, mit dem Hut in der Hand vorstellig zu werden, so lange sind partei-politischen Begehrlichkeiten Tür und Tor geöffnet. Denn wenn die Berichterstattung nicht so ausfällt, wie es den Regierenden gefällt, wird dem ORF der Geldhahn zugedreht. Deswegen fordern wir eine nachhaltige und langfriste Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das seit Jahren laufende Sparprogramm hat bereits viele Redaktionen im ORF auf eine Minimalbesetzung schrumpfen lassen.

Auch wenn die beiden ehemaligen Großparteien SPÖ und ÖVP auf nur noch knapp über 50 % der Stimmen kommen, wollen sie sich den ORF zu 100 % untereinander aufteilen. Dagegen werden die Journalistinnen und Journalisten des ORF ankämpfen, egal von welcher Partei die Begehrlichkeiten kommen. Unabhängige Berichterstattung und Glaubwürdigkeit sind unser höchstes Gut. Das hat sich unser Publikum verdient. Und keinen Regierungs-Funk, wie ihn sich SPÖ und ÖVP wünschen. Der ORF ist für das Publikum da, nicht für die Parteien.

