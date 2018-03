Great Place to Work® gibt beste multinationale Arbeitgeber der Welt für 2013 bekannt

- Technikfirmen nehmen vier der fünf oberen Plätze ein, Google ist Nummer eins

San Francisco (ots/PRNewswire) - Great Place to Work® hat heute bei einer Live-Online-Ausstrahlung ihre dritte jährliche Liste der 25 besten multinationalen Arbeitgeber veröffentlicht. Zum ersten Mal seit Bestehen der Liste nimmt Google den ersten Platz ein, gefolgt von SAS, NetApp und Microsoft. W.L. Gore, eine Herstellerfirma, rundet die Liste der besten fünf ab. Kimberly Clark, Marriott, Diageo, National Instruments und Cisco wurden mit den Plätzen sechs bis zehn ausgezeichnet.

Die Bewertung durch Great Place to Work ist die weltweit größte jährliche Untersuchung der Qualität von Arbeitgebern und ermittelt die 25 hinsichtlich der Arbeitsplatzkultur besten multinationalen Unternehmen. Nach der Einführung der Liste der besten Arbeitgeber in einer Partnerschaft mit den Zeitschriften FORTUNE in den USA und Exame in Brasilien im Jahr 1997 untersucht Great Place to Work® heute führende Arbeitgeber in fast 50 Ländern. Die Liste der besten multinationalen Arbeitgeber basiert auf umfangreichen Datensätzen zu rund 2900 Unternehmen, die es auf die Landeslisten von Great Place to Work® geschafft hatten. Jedes Jahr analysiert Great Place to Work® Daten aus Umfragen unter mehr als 5 Millionen Beschäftigten und aus Untersuchungen der Arbeitsplatzkultur bei 7200 Unternehmen, die weltweit 16 Millionen Beschäftigte repräsentieren.

"Die Firmen auf der dritten jährlichen Liste der besten multinationalen Arbeitgeber schaffen Arbeitsbedingungen, bei denen Vertrauen, Selbstbewusstsein und der Zusammenhalt unter den Beschäftigten im Vordergrund stehen", sagte China Gorman, CEO von Great Place to Work®. "Der Platz auf der renommierten Liste beweist ihr fortgesetztes Engagement in der Verbesserung der Bedingungen für die Beschäftigten und ihr Bemühen, neue Maßstäbe für den Arbeitsplatz der Zukunft zu setzen."

Um die gesamte Liste der besten multinationalen Arbeitgeber der Welt anzusehen, besuchen Sie bitte

http://www.greatplacetowork.net/worlds-best-multinationals/the-list



Platzierung 2013 Unternehmen 1 Google 2 SAS Institute 3 Netapp 4 Microsoft 5 W. L. Gore & Associates 6 Kimberly Clark 7 Marriott 8 Diageo 9 National Instruments 10 Cisco 11 Autodesk 12 Monsanto 13 BBVA 14 American Express 15 Hilti 16 Telefonica 17 Accor 18 Quintiles 19 SC Johnson 20 Fedex Corporation 21 Atento 22 Mars 23 McDonald's 24 The Coca - Cola Company 25 Novartis

Näheres zu Great Place to Work® finden Sie unter www.greatplacetowork.net.

Informationen zu Great Place to Work®:

Great Place to Work® mit dem Hauptsitz in San Francisco ist eine globale Forschungs-, Beratungs- und Schulungsfirma, die Organisationen hilft, durch die Entwicklung einer von hohem Vertrauen geprägten Arbeitsplatzkultur exzellente Arbeitsplätze zu schaffen und erhalten. Great Place to Work arbeitet für Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und Regierungsbehörden in beinahe 50 Ländern.

Informationen zur Liste der besten multinationalen Arbeitgeber:

Die Liste der besten multinationalen Arbeitgeber von Great Place to Work bewertet jährlich die 25 besten globalen Arbeitgeber. Teilnehmende Unternehmen müssen auf mindestens fünf nationalen Listen von Great Place to Work® aufgeführt sein, weltweit mindestens 5000 Menschen beschäftigen und mindestens 40 Prozent ihrer globalen Belegschaft außerhalb ihres Heimatlandes haben.

Web site: http://www.greatplacetowork.net/

