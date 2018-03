Mazda3 als Hybrid und mit Erdgasantrieb

Auf der Tokyo Motor Show steht der Mazda3 mit zwei alternativen Antrieben - als Hybrid und als Erdgasmodell.

Klagenfurt (OTS) - Der Mazda3 mit Skyactiv-Hybrid ist der Star am Mazda-Stand bei der Tokio Motorshow 2013, vom 23. November bis 1. Dezember. Im Hybrid kommt ein speziell entwickelter 2-l-Skyactiv-Benziner in Verbindung mit einem Elektromotor zum Einsatz. Mazda konzipiert den neuen Hybrid als Sparmobil mit einem überdurchschnittlich hohen Spaßfaktor. Auf den Markt kommt der Mazda3 Hybrid zunächst in Japan. Wenn Bedarf besteht, beabsichtigt Mazda dann auch einen Start in den anderen Weltmärkten.

Neben dem Hybrid präsentiert sich der Mazda3 in Tokio auch in einer Erdgas-betriebenen Variante. Wegen seines extrem hohen Verdichtungsverhältnisses von 14:1 ist der SKYACTIV-Benzinmotor für den bivalenten Betrieb mit Benzin und Erdgas (CNG) prädestiniert. Denn CNG-Motoren verbrennen den Kraftstoff mit hohem Druck. Erdgasfahrzeuge weisen im Vergleich zu Fahrzeugen mit Benzinmotoren gleicher Hubraumgröße rund 20 Prozent geringere CO2-Emissionen auf. Ein möglicher Marktstart für den Mazda3 CNG steht zurzeit nicht fest.

Mazda6 ASV-5 - Konzeptauto für die Sicherheit.

Außerdem präsentiert Mazda auf der Tokio Motorshow das mit fortschrittlichen Sicherheitssystemen ausgerüstete Forschungsfahrzeug Advanced Safety Vehicle ASV-5 auf Basis des Mazda6. Eines der Systeme ermöglicht erstmals eine Kommunikation zwischen Autos und Straßenbahnen, um die Sicherheit im Stadtverkehr zu erhöhen und zu einem verbesserten Verkehrsfluss beizutragen.

Rückfragen & Kontakt:

Jo Deimel

Tel.: +43 463 3888 223

deimel @ mazda.at