Unser Österreich. Unser Programm: Der ORF am Nationalfeiertag 2013 mit "FIT WIE WIR - Österreich geht in die Hocke"

Das Fernseh- und Radioprogramm am 26. Oktober 2013 - kultig, sportlich, persönlich, geschmackvoll, sehenswert und traditionell WIE WIR

Wien (OTS) - Österreich mit seinen Persönlichkeiten, seinen Sehenswürdigkeiten und seinen Einzigartigkeiten steht am Nationalfeiertag, am Samstag, dem 26. Oktober 2013, im Mittelpunkt des ORF-Programms. So bittet in ORF eins Majestät Robert Heinrich I. in "Wir sind Kaiser" wieder zur Audienz, stehen kultige Kabarett-Klassiker wie "Hinterholz 8" und "Poppitz" auf dem Programm und verspricht der Auftakt zur Ski-Weltcupsaison in Sölden spannende Fernsehminuten. Sportlich wird es auch, wenn ORF 2 um 19.18 Uhr unter dem Titel "FIT WIE WIR - Österreich geht in die Hocke" alle jene zeigt, die im Laufe des Tages für die "Bewusst gesund"-Aktion kollektiv in die Hocke gegangen sind - und so vermitteln, dass Sport und Bewegung wichtig sind. ORF 2 widmet sich weiters österreichischen Persönlichkeiten, zeigt ein Porträt von Robert Stolz, bittet Guggi Löwinger vor die Kamera und bringt die Highlights der Verleihung zum "Österreicher des Jahres". Weiters machen "Aufgetischt" und "Wege der Genüsse", der "Frühschoppen" und der "Steirische Harmonikawettbewerb" Abstecher zu Köstlichkeiten und traditionellen Veranstaltungen mit bekannten Gästen und viel Musik. ORF eins und ORF 2 übertragen um 19.45 Uhr die "Rede des Bundespräsidenten". In Ö1 erzählen am Nationalfeiertag die ORF-Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten, wie Österreich auf der ganzen Welt wahrgenommen wird, und FM4 feiert am 26. Oktober auch den Geburtstag des FM4 Soundparks - und damit den Tag der österreichischen Musik auf FM4. Und auch ORF III und 3sat zeigen am 26. Oktober, wie vielseitig Österreich ist.

Unser Österreich. Unser Programm: Österreich ist kultig - mit "Wir sind Kaiser", "Poppitz" und "Hinterholz 8"

Seine Majestät Robert Heinrich I. bittet um 20.15 Uhr in ORF eins wieder zur Audienz und empfängt diesmal gemeinsam mit Obersthofmeister Seyffenstein Marc Pircher, das Duo BossHoss, Filmstar Helmut Berger und Thomas Brezina. Roland Düringer erlebt danach um 22.05 Uhr in ORF eins in "Poppitz" den Urlaubsalptraum schlechthin und hat bereits am Nachmittag des Nationalfeiertags (17.35 Uhr) seine liebe Not mit den Umbauarbeiten an der Adresse "Hinterholz 8". Und auch in der "MA 2412" wird gearbeitet - am 26. Oktober um 23.40 Uhr in ORF eins in Spielfilmlänge.

Unser Österreich. Unser Programm: "FIT WIE WIR - Österreich geht in die Hocke"

Ein Höhepunkt der ORF-"Bewusst gesund"-Initiative "Mach dich fit -ich mach mit": Am Nationalfeiertag geht Österreich gemeinsam in die Hocke, um zu zeigen, dass Bewegung guttut. Kollektiv in die Hocke gegangen wird u. a. im Zielraum des Weltcup-Riesenslaloms von Sölden, am Heldenplatz beim Tag des Sports, hier gehen neben dem Mastermind der ORF-Gesundheitsinitiative "Bewusst gesund", Univ.-Prof. Siegried Meryn, u. a. Michaela Dorfmeister, Fritz Strobl, Alice Tumler, Ricarda Reinisch u. v. m. in die Hocke, und bei den knapp 300 Bewegungsevents in allen neun Bundesländern, organisiert von "Fit für Österreich". Um 19.18 Uhr zeigt ORF 2 unter dem Titel "FIT WIE WIR -Österreich geht in die Hocke" eine kurze Zusammenfassung all dieser Aktivitäten. Via ORF insider kann noch bis 27. Oktober jedermann Bilder von der eigenen Abfahrtshocke hochladen. Die einfallsreichste Hocke wird mit einem exklusiven Preis prämiert: Einem Wochenende am Kärntner Nassfeld für zwei Personen, Skitag mit Armin Assinger inklusive.

Unser Österreich. Unser Programm: Österreich ist sportlich - mit dem Auftakt zur Ski-Weltcupsaison in Sölden

Traditionell in Sölden am Rettenbachgletscher und ebenso traditionell mit zwei Riesentorläufen startet der ORF am Samstag, dem 26. Oktober, um 9.00 Uhr in ORF eins in die Ski-Weltcupsaison 2013/14. Alle 73 Damen- und Herren-Rennen stehen live und in innovativer Übertragungstechnik auf dem ORF-Programm. Den Auftakt in Sölden kommentieren Peter Brunner und Alexandra Meissnitzer (Damen) bzw. Oliver Polzer und Hans Knauß (Herren).

Unser Österreich. Unser Programm: Österreich hat Persönlichkeiten -Robert Stolz im Porträt, Guggi Löwinger im Gespräch und die "Österreicher des Jahres"

Die "matinee" widmet um 9.05 Uhr in ORF 2 dem österreichischen Komponisten und Dirigenten Robert Stolz ein Porträt mit dem Titel "Robert Stolz - Musiker der Versöhnung". Danach fragt Dagmar Koller um 10.05 Uhr die Schauspielerin, Sängerin und Tänzerin Guggi Löwinger "Hallo, wie geht's?". Am Abend vergibt "Die Presse" den begehrten Titel "Österreicher des Jahres" - in den Kategorien Creative Industries, Forschung, Humanitäres Engagement, Kulturerbe und Unternehmertum. ORF 2 zeigt um 23.05 Uhr die Höhepunkte der feierlichen Verleihung mit prominenten Gästen.

Unser Österreich. Unser Programm: Österreich hat Geschmack - in "Wege der Genüsse" und "Aufgetischt"

"Wege der Genüsse" führt um 13.10 Uhr in ORF 2 "Entlang der Käsestraße im Bregenzerwald": Bei der "KäseStrasse Bregenzerwald" handelt es sich im wörtlichen Sinn nicht um eine Straße - der Name vereint Sennereien, Alpen, Bauern, Käsewirte und Spezialitätengeschäfte zu einer Region, in der man neben Käse auch andere regionale Spezialitäten genießen kann.

"Aufgetischt" wird um 17.30 Uhr in ORF 2 "In den wilden Kalkalpen":

Menschen leben hier am Übergang von Naturlandschaft zur Kulturlandschaft - wie der Bauer und Nationalpark-Ranger Hermann Jansesberger. Die Nähe zum Nationalpark und das Attribut "Bio" verpflichten den Fleischhauer Adolf Moser zu besonders artgerechter Haltung seiner Tiere. Gekocht wird von Angela Ahrer im traditionellen Kirchenwirt in Großraming. Der Tischler und Holzkünstler Johann Tabernig hat sich die Verbindung zum Wilden bewahrt, wenn er alte Mostobstbäume, die auf einer Wasserader gewachsen sind, zu neuem Leben erweckt.

Unser Österreich. Unser Programm: Österreich ist musikalisch und einen Besuch wert - gute Stimmung mit dem "Steirischen Harmonikawettbewerb" und "Carmen Nebel" und ein Abstecher auf die "Friedensburg"

Caroline Koller begrüßt um 12.00 Uhr zum "Frühschoppen am Nationalfeiertag" in Ebbs bei Kufstein: Stargast Zabine, die Tiroler Alpenrockerin, bestens bekannt als ehemaliger "Dancing Star" und Jurorin der Castingshow "Die große Chance", bringt ihren Mann und Profitänzer Alexander Zaglmaier mit und schwärmt von ihrem Rückzugsgebiet, dem Kaisertal. Musikalisch unterhalten die Bundesmusikkapelle Ebbs, der Ebbser Kaiserklang, der Gruber Zwogs'ang, die Kirnstoaner Tanzlmusi und das Herbert Pixner Trio. Um 15.10 Uhr präsentiert Sepp Loibner in ORF 2 den "Steirischen Harmonikawettbewerb" live aus der Steinhalle Lannach und sucht den oder die beste(n) Nachwuchs-Harmonikaspieler(in) der Steiermark. Musik steht auch im Mittelpunkt von "Willkommen bei Carmen Nebel", das diesmal aus Magdeburg kommt. Zu Gast sind unter anderem Helene Fischer, Andrea Berg und Heino. In den Räumen der Burg Schlaining im Südburgenland wird gelehrt, was die Welt am dringendsten braucht:

Frieden. In der Dokumentation "Die Friedensburg" blickt Walter Reiss um 17.05 Uhr in ORF 2 in den Kursbetrieb hinter Burgmauern und begleitet Absolventen bei ihren Einsätzen in Ostafrika.

Zahlreiche Programme sind auch in der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang als Video-on-Demand abrufbar.

Unser Österreich. Unser Programm: Auch ORF III und 3sat zeigen am 26. Oktober Österreich

Stark rot-weiß-rot geprägt ist auch das Programm von ORF III am Nationalfeiertag: Im Hauptabend, um 20.15 Uhr, startet die umfassend überarbeitete Neuauflage der epochalen Zeitgeschichtereihe "Österreich II" von Hugo Portisch, die um 20.00 Uhr mit einem Gespräch zur Produktion eingeleitet wird, das ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz mit Hugo Portisch führte. Bereits ab 12.00 Uhr steht Harald Sicheritz' Spielfilmtrilogie "Mutig in die neuen Zeiten" auf dem Programm, die anhand der Schicksale dreier unterschiedlicher Familien ebenfalls die Geschichte der Zweiten Republik beleuchtet. Im Rahmen des Thementages "Natürlich Österreich" präsentiert 3sat Österreich am 26. Oktober von seiner schönsten Seite: Die Reise führt nicht nur zu den Naturschönheiten des Landes, sondern auch zu historisch und kulturell bedeutsamen Orten. Schönbrunn, Laxenburg, Wörthersee und Großglockner sind ebenso wie die Nationalparks nur einige der Stationen an diesem Tag.

Unser Österreich. Unser Programm: Der Nationalfeiertag mit Ö1

Die ORF-Auslandskorrespondentinnen und -korrespondenten berichten tagtäglich aus der ganzen Welt für das österreichische Publikum. Am Nationalfeiertag drehen sie den Spieß um und erzählen in Ö1, wie Österreich wahrgenommen wird - am 26. Oktober um 12.15 Uhr in "Austria, Autriche, Aodili". "Diagonal" begibt sich um 17.05 Uhr auf eine assoziative "Tour d'Autriche" durch Geschichte und Gegenwart und präsentiert unter dem Titel "100-mal Österreich - Beiträge zu einem akustischen Nationalmuseum", darunter Oskar Werners Lorbeerkranz, ein Geldkoffer, der Doppler und viele andere. Und zum Abschluss ist um 19.05 Uhr "Ein großer Platz mit viel Geschichte - der Heldenplatz in Wien" Thema von "Memo - Mythen, Ideen und Feste".

Unser Österreich. Unser Programm: Der Nationalfeiertag mit Radio FM4

Der 26. Oktober ist nicht nur Nationalfeiertag, sondern auch der Geburtstag des FM4 Soundparks - und damit Tag der österreichischen Musik auf FM4! Der Soundpark-Tag beginnt mit dem Glockenschlag um Mitternacht, wenn die Dance-Spezialsendung "La Boum Deluxe" ihren "Österreich-Schwerpunkt" einläutet. In der "Morningshow" (6.00 bis 10.00 Uhr) ist das Wiener Duo "Fijuka" live zu Gast, in "Sunny Side Up" (10.00 bis 13.00 Uhr) die Band "Bo Candy & His Broken Hearts". DJ und Produzentenlegende Patrick Pulsinger ist anschließend zwei Stunden lang im Gespräch mit Elisabeth Scharang im Doppelzimmer zu hören. Ab 15.00 Uhr bringt "Connected" die Auflösung des "Remix-Contests mit Rapper Gerard", eine Akustiksession mit der Band "Gin Ga" und einen Nachbericht vom Grazer "Elevate Festival". Auch "Davidecks" (19.00 bis 21.00 Uhr), die Show zwischen Pop- und Clubkultur, bringt zur Feier des Tages ein österreichisches Musikprogramm - und ab 21.00 Uhr folgt eine Live-Übertragung vom FM4 Fest in München, wo ein rein österreichisches Line-up die bayrischen Hörer/innen in Begeisterung versetzt! Außerdem werden quer durch den Tag "Soundpark-Acts des Monats" Revue passieren und Best-ofs der letzten "Soundpark-Sessions" gebracht.

