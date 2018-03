Einladung zur Pressekonferenz: European Month of Photography (EMoP) präsentiert Monat der Fotografie Bratislava 2013

Wien (OTS) - EMoP stellt das Programm des im November stattfindenden Monats der Fotografie Bratislava vor und bietet einen ersten Ausblick auf Eyes On - Monat der Fotografie Wien 2014. Das MUSA ist auch im kommenden Jahr wieder Festivalzentrale und Ausstellungsort.

Pressekonferenz: European Month of Photography (EMoP) präsentiert

Monat der Fotografie Bratislava 2013



Ihre GesprächspartnerInnen sind:



Bernhard Denscher, Leiter der Kulturabteilung der Stadt Wien

Vaclav Macek, Direktor des Central European House of Photography,

Bratislava

Thomas Licek, Präsident des European Month of Photography (EMoP),

Managing Director Eyes On - Monat der Fotografie Wien

Gunda Achleitner, Kuratorin MUSA und EMoP-Ausstellungen



Wir freuen uns auf Ihr Kommen und bitten um Anmeldung.



Datum: 28.10.2013, um 10:30 Uhr



Ort:

MUSA Museum Startgalerie Artothek (neben dem Rathaus)

Felderstraße 6-8, 1010 Wien



