Klage zu Tabakgesetz heute eingebracht

Wiener Gastronom klagt Republik

Wien (OTS) - Heute, Dienstag, reichte Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Zorn für den Wiener Gastronomen Heinz Pollischansky (Stiegl Ambulanz) die Klage gegen die Republik Österreich ein.

Die Argumentationslinie von Zorn: Das Bundesministerium für Gesundheit hat aufgrund des Tabakgesetzes eine Rechtsauskunft zur Trennung der Raucher- und Nichtraucherbereiche erteilt, die "ohne Einschränkungen" falsch war und der jetzigen VwGH Entscheidung diametral entgegen lief, weshalb sie von Anfang an unvertretbar war.

Nicht "verpfuschtes Gesetz" - "verpfuschte Aussage" ist Grund für Klage

Jetzt lichten sich die Nebel "Die Amtshaftungsklage wird nicht wegen eines 'verpfuschten Gesetzes' (Anm. Univ. Prof. Heinz Maier) eingebracht. Wir klagen aufgrund einer 'verpfuschten Aussage' des Ministeriums", so Zorn. Diese Aussage, die übrigens in schriftlicher Form vorliegt, war nicht nur eine allgemeine Aussage gegenüber der Wirtschaftskammer, sondern wurde auch dem betroffenen Lokal (Stiegl Ambulanz) im Speziellen mitgeteilt. So heißt es darin: "Das Durchschreiten des Raucherbereichs ist für Nichtraucher - zb auf dem Weg zur Toilette - zumutbar." Gestützt auf diese Aussage wurden von Pollischansky an die 30.000 Euro in den Umbau der Stiegl Ambulanz investiert. Österreichweit wurden an die 100 Millonen Euro von den Gastronominen und Gastronomen zur Erfüllung des Tabakgesetzes investiert.

Der Wiener Gastronom Heinz Pollischasky dazu: " Das Gesundheitsministerium hat uns schlichtweg falsch informiert, obwohl das noch letzte Woche abgestritten wurde. Ich erwarte mir jetzt endlich eine Reaktion von Minister Stöger."

Zorn weiter: "Herr Pollischansky wird in den Medien gerne als 'Rebell' bezeichnet. Dabei hat er sich ja gerade um rechtskonformes Verhalten bemüht. Den Gesetzgeber konnte er ebenso wenig befragen, wie er ohne anhängiges Verfahren von einem Höchstgericht allgemeine Lebens- und Rechtsberatung erwarten durfte. Sinnvoll und naheliegend war daher für ihn allein, die vollziehende Behörde zu fragen, wie sie es denn gerne hätte, und sich danach zu richten."

Pollischansky hat sich vorbildlich, wie hunderte andere Gastronomen, an die Rechtsauskunft des Ministeriums gehalten und unter großem finanziellem Aufwand den Anweisungen des Ministeriums das Tabakgesetz betreffend entsprochen. "Die Klage hat gute Chancen auf Erfolg", zeigt sich Zorn zuversichtlich.

